Werder Brema – FSV Mainz 🇩🇪 Typy, kursy (21.04.2021)

Werder Brema jest ostatnimi czasy w fatalnej formie. To z kolei bardzo dobra wiadomość dla FSV Mainz.

Werder Brema – FSV Mainz zapowiedź

Bremeńczycy przegrali pięć ostatnich meczów. W związku z tym są niebezpiecznie blisko strefy spadkowej i przy dalszej, tak słabej postawie, może ich jeszcze czekać, desperacka walka o utrzymanie.

Jeszcze niedawno w podobnej sytuacji byli piłkarze FSV Mainz. Imponująca seria pięciu gier bez porażki sprawiła, że w środę, gracze Bo Svenssona mogą przeskoczyć Werder w tabeli Bundesligi.

W pierwszym meczu między tymi zespołami, Werder wygrał na Opel-Arena 1:0.

Werder Brema – FSV Mainz kursy

Dobra forma Mainz sprawiła, że to im Totolotek daje większe szanse (2,40). Kurs na Werder to 3,04, zaś na remis to 3,40.

Werder Brema – FSV Mainz fakty meczowe

– Werder w ostatnich pięciu meczach u siebie wygrał tylko raz;

– FSV Mainz niepokonane w ostatnich pięciu meczach wyjazdowych;

– w ostatnich sześciu meczach między tymi zespołami, cztery razy padł remis;

Werder Brema – FSV Mainz nasze typy

Werder wydaje się nie mieć w środę absolutnie żadnych piłkarskich argumentów po swojej stronie. Dlatego też stawiamy na kolejne zwycięstwo Mainz.

Werder – Mainz | Typ: poniżej 2,5 goli @1,95 Totolotek

Werder – Mainz | Typ: obie drużyny strzelą @1,76 Totolotek