Szymon Marciniak nie będzie sędzią na EURO 2021

UEFA ogłosiła dziś listę 19 sędziów, którzy prowadzić będą mecze EURO 2021. Największym zaskoczeniem jest brak nominacji dla Szymona Marciniaka.

Sędziował EURO i MŚ

41-latek z Płocka to od lat sędzia klasy UEFA Elite. W swojej karierze prowadził już mecze na EURO 2016 i MŚ 2018. Od dawna gwiżdże również w spotkaniach europejskich pucharów. Jego największym sukcesem był udział jako sędzia główny w meczu o Superpuchar Europy w 2018 roku, pomiędzy Realem a Atletico Madryt. Mimo to, UEFA nie zdecydowała się skorzystać z jego usług podczas zbliżających się ME.

Marginalna rola Polaków

Brak Marciniaka nie oznacza bynajmniej braku udziału polskich arbitrów na EURO 2021. Ich rola będzie jednak marginalna. Paweł Gil będzie sędzią VAR, z kolei Bartosz Frankowski i Tomasz Listkiewicz będą sędziami technicznymi oraz rezerwowymi asystentami.

Pełna lista arbitrów na EURO 2020: Felix Brych (Niemcy), Cüneyt Çakır (Turcja), Carlos Del Cerro Grande (Hiszpania), Andreas Ekberg (Szwecja), Orel Grinfeeld (Izrael), Ovidiu Alin Hategan (Rumunia), Sergei Karasev (Rosja), Istvan Kovacs (Rumunia), Bjorn Kuipers (Holandia), Danny Makkelie (Holandia), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Hiszpania), Michael Oliver (Anglia), Daniele Orsato (Włochy), Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugalia), Daniel Siebert (Niemcy), Anthony Taylor (Anglia), Clément Turpin (Francja), Slavko Vinčić (Słowenia)