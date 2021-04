Radosław Majecki zbiera pochwały po meczu z Lyonem. “Był fantastyczny”

Radosław Majecki wreszcie doczekał się swoich szans w Monaco. Były golkiper Legii ostatnio występuje w pierwszym składzie i zbiera pozytywne recenzje.

Przełamanie Majeckiego

Początki 21-letniego golkipera w Monaco były dość trudne. Radosław Majecki otrzymał swoją pierwszą szansę gry w pierwszej drużynie 13 września przeciwko Nantes. Chociaż jego zespół wygrał 2:1, sam bramkarz zebrał wiele słów krytyki za zachowanie przy straconym golu. Od tamtej pory aż do lutego były piłkarz Legii pełnił w zespole rolę drugiego bądź nawet trzeciego zawodnika na swojej pozycji.

Trener Niko Kovac zdecydował się jednak postawić na 21-latka w Pucharze Francji. W tych rozgrywkach Radosław Majecki zagrał już w czterech meczach i do tej pory nie stracił ani jednego gola. Najtrudniejszym sprawdzianem dla niego miało być starcie z Lyonem, aczkolwiek jego zespół ostatecznie wygrał 2:0, a bramkarz zebrał dobre noty.

W środowym spotkaniu Lyon-Monaco 21-letni golkiper otrzymał najwyższą notę według “SofaScore”. Portal statystyczny ocenił go na 8.3, na co wpływ miały czyste konto oraz pięć skutecznych interwencji w obrębie pola karnego.

“Ma wszystkie cechy potrzebne topowemu bramkarzowi”

Również trener Niko Kovac nie szczędził pochwał swojemu podopiecznemu po środowym spotkaniu.

– Nasz bramkarz był fantastyczny. Myślę, że pokazał się z bardzo dobrej strony. Wykazywał się dużym spokojem, był pewny w swoich interwencjach, wprowadzał porządek do defensywy. Ponadto popisywał się znakomitymi, efektownymi paradami. Miło patrzy się na jego rozwój – ma wszystkie cechy potrzebne topowemu bramkarzowi, dlatego trafił do AS Monaco – przyznał po meczu trener Monaco.

Dzięki zwycięstwu z Lyonem, drużyna z Księstwa zagra w półfinale Pucharu Francji. Na razie nie wiadomo, czy rywalem zespołu będzie PSG, Montpellier czy GFA74. Wszystko jednak wskazuje na to, że Radosław Majecki prawdopodobnie w nim zagra.