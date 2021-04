Konferencje prasowe i mixed-zone na EURO 2020 tylko online

UEFA poinformowała jak wyglądała będzie praca mediów w czasie EURO 2020. Najważniejsza informacja to ta, że dziennikarze w konferencjach prasowych będą mogli uczestniczyć wyłącznie online.

Wszystko wirtualnie

Informację tą potwierdził rzecznik prasowy PZPN, Jakub Kwiatkowski. Pomijając kwestię konferencji prasowych, w klasycznej formie nie będzie funkcjonowała również mixed-zone. Dziennikarze z piłkarzami będą mogli porozmawiać na specjalnej platformie w aplikacji MSTeams.

Absurdalna decyzja

To o tyle dziwna decyzja, Europejskiej Unii Piłkarskiej, że przecież turniej odbędzie się z kibicami. Pierwotnie wybrani gospodarze musieli zagwarantować, że będą w stanie zorganizować turniej, z piłkarskimi sympatykami na trybunach. Kto nie dawał takich gwarancji, jak np. Bilbao czy Dublin, stracił prawo do organizacji spotkań. Piłkarze zatem i tak będą mieli kontakt z kibicami, nie wspominając już o kontaktach w trakcie licznych podróży na mecze po całej Europie. Dzisiejsza decyzja mocno ograniczająca pracę dziennikarzy to totalny absurd.