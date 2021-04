Arsenal – Everton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (23.04.2021)

W piątek zobaczymy jeden, ale za to niezwykle ciekawy pojedynek w Premier League. Zmierzą się ze sobą drużyny sąsiadujące ze sobą w tabeli – Arsenal podejmie u siebie Everton. Wydaje się, że w przypadku Kanonierów wszystkie siły zostały rzucone na Ligę Europy, natomiast w przypadku The Toffees istnieją jeszcze nadzieje na czołową czwórkę w Anglii.

Arsenal – Everton zapowiedź (piątek, 21:00)

Dla Arsenalu straty poniesione w pierwszej części sezonu okazały się nie do odrobienia i od jakiegoś czasu można odnieść wrażenie, że Kanonierzy w pełni skupili się już na rozgrywkach Ligi Europy, w których awansowali do półfinału. W Premier League londyńczycy zajmują dziewiąte miejsce w tabeli z trzema punktami straty do piątkowego rywala. Ostatnie cztery kolejki w wykonaniu The Gunners to zaledwie jedno zwycięstwo, co wskazuje na nie najwyższą formę.

Everton jednak również nie jest najlepiej dysponowany i ich szanse na osiągnięcie top 4 spadają z kolejki na kolejkę. Ostatnie sześć spotkań we wszystkich rozgrywkach to trzy remisy i trzy porażki i o ile przegrane z Chelsea i Manchesterem City nie są zbyt wielkim zaskoczeniem, tak utraty punktów z Burnley, Crystal Palace czy Brighton trzeba traktować w kategoriach zaskoczeń. Ekipa Carlo Ancelottiego może jeszcze marzyć o awansie do czołowej czwórki, ale konieczne jest dzisiaj zwycięstwo. Biorąc pod uwagę fakt, że Arsenal świetnie radzi sobie w meczach domowych z Evertonem – osiągnięcie tego celu może być niezwykle trudne.

Arsenal – Everton przewidywane składy

Arsenal: Ryan; Bellerin, Holding, Gabriel, Xhaka; Thomas, Ceballos; Pepe, Smith Rowe, Saka; Martinelli

Everton: Pickford; Keane, Godfrey, Holgate; Coleman, Davies, Allan, Digne; Rodriguez; Richarlison, Calvert-Lewin

Arsenal – Everton kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Arsenalu, kurs: 2.10

– remis, kurs: 3.45

– zwycięstwo Evertonu, kurs: 3.65

Arsenal – Everton fakty meczowe

– Arsenal 4 mecze bez porażki

– Arsenal 7 zwycięstw z rzędu w meczach domowych z Evertonem

– Everton 6 meczów bez zwycięstwa

Arsenal – Everton nasze typy

Arsenal podejdzie do tego spotkania na luzie, ale w ich szeregach zabraknie ważnych ogniw ofensywnych czyli Aubameyanga i Lacazette’a. Kanonierzy dobrze radzili sobie w poprzednich konfrontacjach na Emirates z Evertonem, a ponadto liverpoolczycy nie są w najwyższej formie. Spodziewamy się minimalnej przewagi gospodarzy.

Arsenal – Everton | Typ: Arsenal wygra @2.10 BETFAN

Arsenal – Everton | Typ: Arsenal wygra i wykona najwięcej rzutów rożnych oraz Everton otrzyma najwięcej żółtych kartek @5.25 BETFAN