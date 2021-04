West Ham – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (24.04.2021)

W Premier League na kilka kolejek przed ko艅cem pozosta艂o jeszcze bardzo wiele niewiadomych. Kto spadnie do Championship, a kto zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrz贸w? Sobotnie starcie pomi臋dzy West Hamem a Chelsea pozwoli przybli偶y膰 si臋 do odpowiedzi na to drugie pytanie. Londy艅skie zespo艂y s膮siaduj膮 bowiem ze sob膮 w tabeli i rezultat tego spotkania mo偶e mie膰 ogromny wp艂yw na wygl膮d top 4 na koniec sezonu.

West Ham – Chelsea zapowied藕 (sobota, 18:30)

West Ham radzi sobie w tym sezonie wprost znakomicie i po 32 rozegranych meczach pozostaje w walce o 艣cis艂膮 czo艂贸wk臋 Premier League. David Moyes kapitalnie pouk艂ada艂 zesp贸艂 i pozwoli艂 poszczeg贸lnym pi艂karzom wydoby膰 pe艂ni臋 potencja艂u. W ostatniej kolejce londy艅czycy niespodziewanie ulegli jednak Newcastle 2:3 i zostali przeskoczeni w tabeli przez swojego sobotniego rywala. Na wynik starcia ze Srokami bardzo du偶y wp艂yw mia艂a czerwona kartka dla Dawsona ju偶 w pierwszej cz臋艣ci meczu. Z pewno艣ci膮 optymizmem mo偶e napawa膰 jednak to, 偶e M艂oty pomimo gry w os艂abieniu by艂y w stanie przycisn膮膰 ekip臋 z St James’ Park i dwukrotnie trafi膰 do siatki.

Chelsea po zmianie na stanowisku szkoleniowca dru偶yny wskoczy艂a na wy偶szy poziom, co pokazuj膮 rezultaty osi膮gane przez sze艣ciokrotnego mistrza Anglii. Podobnie jak to by艂o w przypadku West Hamu, tak i tutaj, ostatnia kolejka nie posz艂a po ich my艣li. The Blues zaledwie zremisowali na w艂asnym boisku z Brighton, a trzeba uczciwie przyzna膰, 偶e z przebiegu spotkania go艣cie zas艂ugiwali nawet na co艣 wi臋cej. Czynnikiem wp艂ywaj膮cym na sobotni膮 konfrontacj臋 mo偶e by膰 tak偶e zbli偶aj膮cy si臋 mecz p贸艂fina艂u Ligi Mistrz贸w z Realem Madryt. Chelsea ma zatem przed sob膮 niebywale wymagaj膮c膮 ko艅c贸wk臋 sezonu.

West Ham – Chelsea przewidywane sk艂ady

West Ham:聽Fabianski; Ogbonna, Diop, Balbuena; Coufal, Soucek, Noble, Johnson; Fornals; Bowen, Lingard

Chelsea:聽Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Mount, Werner; Havertz

West Ham – Chelsea kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to starcie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

鈥 zwyci臋stwo West Hamu, kurs: 4.73

鈥 remis, kurs: 3.75

鈥 zwyci臋stwo Chelsea, kurs: 1.78

West Ham – Chelsea fakty meczowe

鈥 Chelsea poni偶ej 2,5 gola w 8/10 ostatnich mecz贸w

鈥 Chelsea zdobywa艂a bramk臋 jako pierwsza w 6/8 ostatnich mecz贸w

鈥 West Ham bez czystego konta od 5 star膰

鈥 West Ham powy偶ej 2,5 gola w 4/5 ostatnich mecz贸w

鈥 Poni偶ej 2,5 gola w 5/7 ostatnich mecz贸w bezpo艣rednich

West Ham – Chelsea nasze typy

Derby Londynu b臋d膮 z pewno艣ci膮 bardzo emocjonuj膮cym pojedynkiem i w zasadzie 偶aden wynik nie mo偶e zaskoczy膰 kibic贸w. Minimalnie wi臋cej argument贸w bukmacherzy daj膮 Chelsea, jednak my p贸jdziemy sobie w stron臋 bramek. Spodziewamy si臋 goli z obu stron.

West Ham 鈥 Chelsea | Typ: BTTS @1.95 BETFAN

West Ham 鈥 Chelsea | Typ: Powy偶ej 1 bramki, powy偶ej 2 偶贸艂tych kartek, powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych @3.00 BETFAN