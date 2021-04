Słaby kontra słabszy. W derbach Krakowa czekają nas piłkarskie szachy

Wisła przegrała cztery ostatnie mecze w PKO BP Ekstraklasie, z kolei Cracovia przerwała właśnie serię trzech spotkań bez zwycięstwa. Tak wygląda obraz obu krakowskich drużyn przed 201. derbami Grodu Kraka. – To mogą być „piłkarskie szachy” – przewiduje w rozmowie z „FutbolNews.pl” Krzysztof Bukalski , były gracz „Białej Gwiazdy”, mistrz Polski z sezonu 1998/1999.

Nie da się ukryć, że sezon 2020/2021 po obu stronach Błoń to jedno wielkie pasmo rozczarowań. Oba zespoły od dłuższego czasu okupują bowiem dolne rejony tabeli. A to powoduje, że naprawdę ciężko wskazać faworyta sobotniego pojedynku. – Obie ekipy grają poniżej oczekiwań, zatem tutaj nie ma zdecydowanego faworyta. Derby to jednak zawsze derby, zatem dla którejś z drużyn może to być mecz przełomowy. Nie spodziewam się raczej wielkiego widowiska, to będzie przede wszystkim mecz walki – podkreśla 17-krotny reprezentant Polski.

Charakter to nie wszystko

Cieniuje ostatnio zwłaszcza Wisła, która, jak już wspomnieliśmy, przegrała cztery ostatnie spotkania. A przecież jeszcze na początku roku, wszyscy zachwycali się występami 13-krotnych mistrzów Polski. Od stycznia niebiesko-biało-czerwoni wygrali cztery z siedmiu potyczek. Kibice i eksperci byli pod wrażeniem przemiany, jaką zespół z ul. Reymonta przeszedł pod wodzą nowego trenera Petera Hyballi. Krakowanie grali efektownie i skutecznie. Jako jedni z nielicznych mieli określony styl gry. Ostatnio jednak coraz częściej w Krakowie słychać narzekania związane z pracą Niemca.

– Hyballa od pierwszych dni pracy w Wiśle postawił na charakter. I tu się udzieliło jego podopiecznym, bo faktycznie grali futbol charakterny. Na samym charakterze jednak daleko się nie zajedzie, potrzebne są również inne cechy, aby osiągnąć sukces. Patrząc na jego poczynania z boku, faktycznie można mieć wrażenie, że stracił panowanie nad drużyną. Na pewno potrzebuje jeszcze czasu, aby w pełni poznać specyfikę ligi polskiej i zobaczyć czy te jego metody faktycznie w Polsce przyniosą skutek – przyznaje.

Tylko ciężka praca popłaca

Wielu piłkarzy Wisły (jak choćby Maciej Sadlok w lutowej rozmowie z nami), podkreślało, że nigdy w swojej karierze nie pracowało tak ciężko, jak podczas zimowego okresu przygotowawczego z Hyballą. Pojawiły się więc głosy, że „Biała Gwiazda” w styczniu została „zajechana” i teraz, w końcówce sezonu, płaci za to najwyższą możliwą cenę. Bukalski jednak nie zgadza się z tą tezą.

– Ja mam w ogóle wrażenie, że w Polsce pracuje się za lekko. Ciężkiej pracy powinniśmy uczyć już dzieci, ale to temat na inne opowiadanie. Co do Wisły i ciężkiego okresu przygotowawczego, to są rzeczy, które za pomocą kontroli i monitoringu można dokładnie sprawdzić i przeanalizować, czy faktycznie on zaważyły na słabej postawie „Białej Gwiazdy” w końcówce – podkreśla.

Nic nie działa płynnie

O ile Wisła w dołek wpadła dopiero niedawno, o tyle Cracovia zawodzi od początku rundy rewanżowej. Środowa wygrana z Wisłą Płock była dopiero drugą „Pasów” w 2021 roku. Cały czas nie sposób nie odnieść wrażenia, że na postawie zdobywców Pucharu Polski wciąż rzutują wydarzenia z początku lutego, gdy Michał Probierz niespodziewanie podał się do dymisji.

– Zawirowania czasem wpływają na zespół pozytywnie, a czasem negatywnie. Tu mamy do czynienia z tą drugą opcją. Cały czas nie potrafię pojąć tego co dzieje się w tym zespole, wszak mówimy o klubie naprawdę poukładanym. Tymczasem nic tam ostatnimi czasy nie działa płynnie. Profesor Janusz Filipiak dogadał się jednak z Michałem Probierzem i do dymisji nie doszło, zatem obie strony wciąż zatem wierzą, że będą w stanie znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji – mówi.

Piłkarskie szachy

Zbierając zatem do kupy ostatnie wydarzenia w obu klubach, Bukalski nie ma wątpliwości, jakiego przebiegu spotkania należy się spodziewać. – Dominować będzie walka, a nie wielkie widowisko. Będzie to zapewne mecz z cyklu „piłkarskie szachy”, gdzie o zwycięstwie zadecyduje zapewne jedna bramka – przyznaje. Sam też ma nadzieje, że zdobędzie ją Wisła.