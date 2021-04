Manchester City – Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (25.04.2021)

Sezon 2020/2021 zbliża się ku końcowi, a dziś poznamy pierwsze rozstrzygnięcie na angielskich boiskach. Manchester City zagra bowiem z Tottenhamem w finale EFL Cup. Kto zgarnie puchar i zapewni sobie zastrzyk dodatkowej energii na kolejne spotkania?

Manchester City – Tottenham zapowiedź (niedziela, 17:30)

Manchester City zdaje się w ostatnim czasie wykazywać powoli oznaki zniżki formy. Kilka ostatnich spotkań nie napawa bowiem ogromnym optymizmem, mimo że wyniki nie są najgorsze. Wyeliminowanie Borussii Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów czy też wygrana z Aston Villą pokazują, że The Citizens nadal potrafią wygrywać. Porażka z Leeds, pomimo gry w przewadze przez 45 minut spotkania, czy też odpadnięcie z FA Cup po półfinałowym starciu z Chelsea świadczą jednak o gorszym okresie dla ekipy Pepa Guardioli.

Jeśli Manchester City znajduje się w dołku formy, to co możemy powiedzieć o Tottenhamie? Seria słabszych rezultatów sprawiła, że z posadą menedżera Spurs pożegnać musiał się Jose Mourinho. Było to mimo wszystko szokujące wydarzenie, zwłaszcza, że Portugalczyk „wyleciał” z klubu na niespełna tydzień przed finałem EFL Cup. Do końca sezonu z drużyną pracował będzie Ryan Mason, który ma już za sobą debiut w roli szkoleniowca londyńczyków. W pierwszym ligowym starciu pod wodzą Anglika Tottenham, nie bez kłopotów, pokonał Southampton 2:1.

Manchester City – Tottenham przewidywane składy

Manchester City: Steffen; Cancelo, Dias, Laporte, Mendy; Silva, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Torres, Sterling

Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Ndombele, Hojbjerg; Bale, Lo Celso, Son; Lucas

Manchester City – Tottenham kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Manchesteru City, kurs: 1.50

– remis, kurs: 4.80

– zwycięstwo Tottenhamu, kurs: 6.06

Manchester City – Tottenham fakty meczowe

– Manchester City BTTS w 4/5 ostatnich meczów

– Tottenham BTTS w 4/5 ostatnich meczów

– Manchester City powyżej 2,5 gola w 4/5 ostatnich meczów

– Tottenham powyżej 2,5 gola w 6/7 ostatnich meczów

Manchester City – Tottenham nasze typy

Powyższe statystyki wyraźnie pokazują, że możemy spodziewać się otwartego widowiska z dużą liczbą bramek. W ostatnim czasie obie drużyny nie grzeszyły formą, a defensywy popełniały sporo błędów. Liczymy na gole z obu stron i prawdziwy piłkarski spektakl.

Manchester City – Tottenham | Typ: BTTS @1.91 BETFAN

Manchester City – Tottenham | Typ: Son strzeli gola @3.85 BETFAN