Polska vs Reszta Świata: Fatalne derby Krakowa!

Za nami “angielski tydzień”. Trzy kolejki w trakcie siedmiu dni to bardzo duża dawka futbolu. Jednak lada moment oficjalnie poznamy mistrza, a od niedzieli wiemy już, kto zdobędzie medale w tym sezonie. W sobotę mieliśmy także derby Krakowa, które nie zachwyciły. W naszym zestawieniu wypadły bardzo blado, jako najgorszy mecz kolejki!

Raków – Śląsk

W piątek Raków wygrał i zapewnił sobie ligowe podium oraz europejskie puchary na przyszły sezon. Wszystko w roku 100-lecia klubu oraz na nowym “stadionie”. Niestety obiekt przy Limanowskiego to nadal prowizorka, ale drużyna działa bardzo dobrze. Tym razem Śląsk nieco gorzej, zwłaszcza w drugiej połowie. Na uwagę zasługuje znowu ósemka Polaków w wyjściowym składzie oraz pierwszy występ – od pierwszej minuty – Szymona Lewkota.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 20/32

Podbeskidzie – Lech

Kompletne przeciwieństwo pierwszego piątkowego meczu. Na początku jeszcze nie wyglądało to tragicznie. Niestety, wraz z upływem meczu, przybywało obcokrajowców kosztem miejscowych. Jednak i tak Podbeskidzie zachowało niezłe wyniki pod tym względem. W Lechu tylko trzech Polaków w wyjściowym składzie i jeden mniej na koniec meczu. Może dlatego Górale sięgnęli po komplet punktów.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 7

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 11/30

Górnik – Wisła Płock

Znowu Górnik Zabrze z większością Polaków w składzie, ale nie przekłada się to na wyniki. Albo przekłada, ale negatywnie… Z kolei Wisła Płock wystawiła tym razem aż dziewięciu biało-czerwonych i dwóch z nich trafiało do siatki gospodarzy. Liczby w tym meczu kapitalne, wszak Polacy stanowili zdecydowaną większość na boisku i zdecydowali o losach spotkania.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 16

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 17

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 22/29

Zagłębie – Piast

Po sześciu naszych zawodników w podstawowych składach obu ekip. W ostatnich meczach było nawet więcej, ale doszły też rotacje związane z meczami w środku tygodnia. Jednak to właśnie Polacy zdecydowali o losach meczu. Dwa gole Jakuba Świerczoka, który wrócił do miana najskuteczniejszego Polaka w rozgrywkach. Po stronie gospodarzy drugi gol Kamila Kruka. Młody środkowy obrońca na stałe przebił się do podstawowego składu Zagłębia i pomaga pod bramką rywala.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 20/32

Wisła Kraków – Cracovia

Nie tak wyobrażali sobie kibice obu klubów derby. Nie dość, że 0:0, to jeszcze z ogromnym udziałem przyjezdnych. Ledwie 6 Polaków w wyjściowych składach? Kompromitacja, ale mocniej do tego rękę przyłożyła Cracovia. Po raz kolejny tylko Sylwester Lusiusz wyszedł od pierwszej minuty w towarzystwie obcokrajowców. Po przerwie weszli Piszczek i Kosecki, jednak niewiele to zmienia nasz pogląd na taką sytuacje.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 6

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 8

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 10/28

Warta – Jagiellonia

Beniaminek z Poznania jest już czwarty po minionym weekendzie! To oznacza, że przy wygranej Rakowa w PP, właśnie Zieloni awansują do europejskich pucharów. Kolejne zwycięstwo drużyny Piotra Tworka jak zwykle odbyło się przy dużym udziale Polaków, z bardzo ważnym wsparciem pojedynczych przyjezdnych. Kolejnego gola strzelił Makana Baku. Warto zauważyć, że na początku proporcje Polska vs Reszta Świata układały się niemal równo. Jednak zmiany i wejście 9 Polaków w drugiej połowie zrobiły swoje.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 17

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 21/31

Stal – Pogoń

Dla odmiany w Mielcu z ławki wchodzili w większości obcokrajowcy – 5:4 na ich korzyść. Z drugiej strony, tutaj od początku było znacznie więcej Polaków w składach obu ekip. Jeden z nich – Marcin Flis – zapewnił mielczanom sensacyjne i bardzo ważne zwycięstwo. W ten sposób Stal opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Z kolei Pogoń oficjalnie straciła matematyczne szansę na mistrzostwo. W dodatku lada moment może spaść na trzecie miejsce, kosztem Rakowa, który ma zaległy mecz… ze Stalą.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 15

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/31

Lechia – Legia

Kolejne bardzo ważne zwycięstwo Legii w walce o tytuł. Tym razem pokonali Lechię po golu Tomasa Pekharta, który też pieczętuje swoją koronę króla strzelców. Warszawianom do szczęścia brakuje de facto dwóch punktów, zakładając scenariusz, w którym Raków wygra wszystko do końca. Jeśli chociaż zaliczy jedną wpadkę, Legia nie musi już nic. Wydaje się zatem, że w środę 28 kwietnia po meczu Jaga-Raków albo w sobotę 1 maja Czesław Michniewicz i spółka będą świętować mistrzostwo Polski za sezon 2020/2021.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/30

Nudna kolejka

Kilka dni temu aż 26 goli w środku tygodnia, a teraz… połowa tego. 13 goli to fatalne liczby, gdyż średnia wychodzi nieco ponad 1,5 gola na mecz. Częściej strzelali Polacy, którzy “nabili” swój wynik w Lubinie, gdzie wpadły aż trzy biało-czerwone gole. Tam trafiał Świerczok i tam też wpadł jedyny gol młodzieżowca – Kamila Kruka.