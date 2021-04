Nacional – Vitoria Guimaraes 🇵🇹 Typy, kursy (26.04.2021)

Starcie Nacionalu z Viotrią Guimaraes będzie pojedynkiem drużyn, które znajdują się ostatnio w tragicznej formie. Która z ekip przełamie się i zanotuje wygraną?

Nacional – Vitoria Guimaraes zapowiedź (poniedziałek, 20:00)

Forma piłkarzy Nacionalu jest ostatnio po prostu tragiczna. Zespół z Madery notuje obecnie serię 10 porażek z rzędu! Gospodarze z tego też powodu znajdują się na samym dnie tabeli ligi portugalskiej. Nacional ma na swoim koncie 21 punktów, do miejsca gwarantującego baraże zespół traci 7 punktów. Dystans do bezpiecznej strefy wynosi z kolei aż 9 oczek. Ostatni pojedynek z Vitorią Guimaraes zakończył się wygraną dzisiejszych gości wynikiem 3:1. W 8 z 10 ostatnich Nacionalu padały minimum 3 gole, do tego w takiej samej liczbie spotkań zespół pierwszy tracił bramkę.

Vitoria Guimarares to jakby nie patrzeć zespół należący do szerokiej czołówki portugalskiej ekstraklasy. Niestety jednak ostatnie wyniki gości zupełnie nie współgrają z ich miejscem w tabeli. Mimo 6 pozycji w stawce, Vitoria może „pochwalić” się zaledwie 2 wygranymi, remisem oraz aż 7 porażkami w 10 ostatnich meczach. Piłkarze z Guimaraes mogą pluć sobie w brodę, znajdujące się wyżej Pacos de Ferreira również gra ostatnio poniżej oczekiwań, gdyby nie tak słabe wyniki na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy, Vitoria prawdopodobnie mogłaby teraz zajmować 5 miejsce w tabeli, jednakże obie drużyny dzieli obecnie różnica aż 7 punktów.

Nacional – Vitoria Guimaraes przewidywane składy

Nacional: Filipe; Freitas, Pedrao, Correia, Kal; Alhassan, Azouni; Camacho, Bessa, Riascos; Mendes

Vitoria Guimaraes: Varela; Fernandes, Amaro, Mumin; Sacko, Pepelu, Agu, Mensah; Edwards, Estupinan, Rochinha

Nacional – Vitoria Guimaraes kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco: wygrana Nacionalu – 3.40; remis – 3.20; zwycięstwo Vitorii – 2.17.

Nacional – Vitoria Guimaraes fakty meczowe

– Nacional przegrał 10 ostatnich spotkań.

– W 8 z 10 ostatnich spotkań gospodarzy padały minimum 3 gole.

– W 5 z 6 poprzednich meczów tych ekip obie drużyny strzelały gola.

Nacional – Vitoria Guimaraes nasze typy

Obie ekipy znajdują się w naprawdę tragicznej formie. Patrząc jednak na ich pojedynki z przeszłości, stawiamy dzisiaj na BTTS oraz remis. Ciężko jednak oczekiwać, by ten mecz miał okazać się wielkim widowiskiem.

Nacional – Vitoria Guimaraes | Typ: X @3.20 BETFAN

Nacional – Vitoria Guimaraes | Typ: BTTS @1.79 BETFAN