Łukasz Zwoliński nie zagra do końca sezonu

Łukasz Zwoliński w obecnych rozgrywkach już nie pojawi się na boisku. Piłkarz Lechii doznał kontuzji w ligowym pojedynku z Legią Warszawa.

Łukasz Zwoliński jest ważną postacią zespołu prowadzonego przez Piotra Stokowca. 28-letni napastnik w tym sezonie wystąpił w 22 ligowych starciach, zdobywając sześć goli. Tym samym piłkarz jest drugim najlepszym strzelcem zespołu od początku rozgrywek. Pod tym względem ustępuje tylko Flavio Paixao, który ma na koncie dziesięć trafień.

Koniec sezonu Zwolińskiego

Mecz z Legią Warszawa okazał się pechowy dla zawodnika Lechii Gdańsk. Łukasz Zwoliński pod koniec spotkania do końca walczył o piłkę w polu karnym Legii Warszawa. Piłkarz próbował przejąć piłkę pod bramką Artura Boruca, jednak w pewnym momencie wpadł bokiem w słupek. Jak zauważyli wówczas komentatorzy, huk po tym zderzeniu rozniósł się po całym stadionie.

Po tej sytuacji 28-letni napastnik wrócił do gry. Jak się jednak okazało, zderzenie ze słupkiem spowodowało u niego kontuzję. Lechia Gdańsk poinformowała, że piłkarz doznał pęknięcia żebra, przez co nie będzie mógł wrócić na plac gry w ciągu najbliższych 4-6 tygodni. To oznacza, że w tym sezonie Zwoliński już nie wystąpi.

– To bolesny uraz, do którego wyleczenia potrzeba przede wszystkim czasu. Szacujemy, że Łukasz będzie ponownie gotowy do gry za ok. 4 do nawet 6 tygodni. Wszystko będzie zależeć od tego, jak szybko będzie się goiła kontuzja. W tym okresie Łukasz będzie przechodził rehabilitację – skomentował w klubowym komunikacie Robert Dominiak, koordynator sztabu medycznego Lechii Gdańsk.

Fot. YouTibe/Ekstraklasa