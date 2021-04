🇪🇸 Hiszpania – Szwecja 🇸🇪 Typy, kursy (14.06.2021)

Hiszpania w pierwszym meczu Euro podejmie w Sevilli Szwecję. Czy gospodarze udowodnią swoje mistrzowskie aspiracje już w tym spotkaniu?

Hiszpania – Szwecja zapowiedź

“La Furia Roja” od dziewięciu lat czeka na międzynarodowy sukces, aczkolwiek kolejne turnieje w wykonaniu zespołu kończyły się klęskami. Mimo to, hiszpańska drużyna narodowa będzie chciała udowodnić, że wciąż jest liczącym się graczem na europejskiej arenie. Podopieczni Luisa Enrique w marcowych meczach spisywali się dobrze, aczkolwiek bez rewelacji. Zespół pokonał Kosowo 3:1 i Gruzję 2:1, ale zremisował 1:1 z Grecją. Można tutaj dostrzec jedną analogię – za każdym razem kadra zdobywała bramki, ale także je traciła.

Z kolei Szwedzi do Euro 2020 podejdą z dużym wzmocnieniem. Niedawno reprezentacyjną karierę wznowił Zlatan Ibrahimović, który w marcowych meczach zaliczył dwie asysty. W trzech poprzednich spotkaniach skandynawski zespół zanotował trzy zwycięstwa, pokonując Gruzję, Kosowo i Estonię. Chociaż nie są to wyjątkowo wymagający rywale, trzeba zwrócić uwagę na to, że w każdym ze starć zespół zanotował czyste konto. Przeciwko Hiszpanom nie będzie to jednak łatwe.

Po raz ostatni Szwedzi pokonali Hiszpanów jeszcze w 2006 roku w eliminacjach do Euro 2008. Od tamtej pory trzy razy wygrała kadra z Półwyspu Iberyjskiego, natomiast raz zakończyło się remisem. Czy tym razem podopieczni Janne Anderssona zaskoczą bardziej utytułowanych rywali?

Hiszpania – Szwecja kursy

Bukmacherzy przewidują w tym starciu zwycięstwo zespołu gospodarzy Euro. Szanse na ich triumf oceniono na kurs 1.38, natomiast ich rywali na aż 7.70. Tymczasem kurs na remis wynosi 4.65.

Hiszpania – Szwecja fakty meczowe

Szwedzi nie pokonali Hiszpanów od czterech spotkań.

Hiszpanie w trzech ostatnich pojedynkach zarówno zdobywali gole, jak i je tracili.

Skandynawska kadra w trzech poprzednich meczach zachowała czyste konto.

Hiszpania – Szwecja typy

Chociaż to gospodarze turnieju są faworytami w starciu ze Szwedami, niewykluczone że zobaczymy trafienia z obu stron. To może być równoznaczne z liczbą bramek. Patrząc na ostatnią dyspozycję Hiszpanów oraz to, że tracą bezsensowne bramki, można oczekiwać więcej niż dwóch goli w spotkaniu.

Hiszpania – Szwecja | Typ: Powyżej 2.5 goli @1.75 BETFAN

Hiszpania – Szwecja | Typ: Obie drużyny strzelą @2.06 BETFAN