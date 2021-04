Łukasz Fabiański wyróżniony w plebiscycie London Football Awards

Łukasz Fabiański otrzymał wyróżnienie za dobre występy w tym sezonie. Reprezentant Polski w plebiscycie London Football Awards został najlepszym golkiperem sezonu.

“Fabian” wciąż w formie

36-letni bramkarz rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach West Hamu. Łukasz Fabiański w obecnych rozgrywkach wystąpił w 31 meczach, w których dziewięć razy zachował czyste konto. Bramkarz opuścił tylko dwa spotkania, ale było to związane z problemami zdrowotnymi. Trzeba przyznać, że reprezentant Polski ma duży wkład w postawę zespołu w tym sezonie. Aktualnie “Młoty” znajdują się na piątym miejscu w Premier League i walczą o grę w Lidze Mistrzów.

West Ham docenia Fabiańskiego i niedawno to podkreślił przedłużając z bramkarzem kontrakt. 36-latek w marcu parafował umowę do końca przyszłego sezonu. Z naszych informacji wynika, że golkiper otrzymał podwyżkę w nagrodę za dobre występy w barwach “Młotów”.

Kolejne wyróżnienie bramkarza reprezentacji Polski

Teraz Łukasz Fabiański może pochwalić się kolejnym wyróżnieniem. Polski golkiper został najlepszym bramkarzem sezonu w plebiscycie London Football Awards.

Proud and happy to be named @TheLFAOfficial Goalkeeper of the Year award😃 ⚒️ pic.twitter.com/yiMHzPfTVO — Łukasz Fabiański (@LukaszFabianski) April 27, 2021

London Football Awards to plebiscyt, w którym co roku otrzymują wyróżnienia najlepsi piłkarze sezonu z Londynu i okolic. W tej edycji poza Fabiańskim, nominację do kategorii “Najlepszy bramkarz” otrzymał także inny Polak – golkiper Millwall Bartosz Białkowski.