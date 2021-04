HSV – Karlsruher 🇩🇪 Typy, kursy (29.04.2021)

Rozgrywki w poszczeg贸lnych ligach zbli偶aj膮 si臋 do ko艅ca i nie inaczej jest na zapleczu Bundesligi. Walka o zagwarantowanie sobie miejsca w najwy偶szej klasie rozgrywkowej trwa i dzisiaj zobaczymy starcie HSV z Karlsruher. Dla gospodarzy tego spotkania b臋dzie to niezwykle istotna potyczka.

HSV – Karlsruher zapowied藕 (czwartek, 18:30)

Ekipa Hamburgera SV walczy o awans do Bundesligi w drugim sezonie z rz臋du. Poprzednie rozgrywki na samym finiszu okaza艂y si臋 dla nich niezwykle pechowe i tym razem b臋d膮 oni chcieli zrobi膰 wszystko, by historia si臋 nie powt贸rzy艂a. Po 30. rozegranych meczach HSV ma na swoim koncie 51 punkt贸w i traci sze艣膰 do znajduj膮cego si臋 przed nimi Greuther F眉rth. Dru偶yna z Hamburga ma jedno spotkanie rozegrane mniej od tej ekipy, ale jednocze艣nie dwa wi臋cej od znajduj膮cego si臋 tu偶 za ich plecami zespo艂u Holstein Kiel. Ostatnie kolejki nie posz艂y po my艣li HSV, gdy偶 w czterech ostatnich zapisali na swoim koncie zaledwie dwa punkty.

Karlsruher z kolei plasuje si臋 na 贸smej lokacie, ale ich szanse na znalezienie si臋 na czo艂owych miejscach s膮 wr臋cz minimalne. Ostatnie kolejki w wykonaniu tej dru偶yny to seria podzia艂贸w punkt贸w. W sze艣ciu ostatnich konfrontacjach a偶 pi臋ciokrotnie spotkania ko艅czy艂y si臋 remisami. Karlsruher nie ma szcz臋艣cia do potyczek z HSV, gdy偶 trzy ostatnie w 2. Bundeslidze ko艅czy艂y si臋 zwyci臋stwami ekipy z Hamburga.

HSV – Karlsruher przewidywane sk艂ady

HSV:

Karlsruher:

HSV – Karlsruher kursy bukmacherskie

W Totolotku kursy na ten mecz prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

鈥 zwyci臋stwo HSV, kurs: 1.53

鈥 remis, kurs: 4.45

鈥 zwyci臋stwo Karlsruher, kurs: 6.18

HSV – Karlsruher fakty meczowe

鈥 HSV 4 mecze bez zwyci臋stwa

鈥 HSV BTTS w 4/5 ostatnich mecz贸w

鈥 Karlsruher 6 mecz贸w bez zwyci臋stwa

鈥 Karlsruher poni偶ej 2,5 gola w 5/7 ostatnich mecz贸w

鈥 HSV 4 wygrane mecze bezpo艣rednie z rz臋du

HSV – Karlsruher nasze typy

Faworytem tego starcia s膮 gospodarze, mimo 偶e ich postawa w ostatnim czasie nie by艂a najlepsza. Je艣li HSV chce jeszcze nawi膮za膰 walk臋 o bezpo艣redni awans do Bundesligi to musi to spotkanie wygra膰. Spodziewamy si臋 zaci臋tego pojedynku i zwyci臋stwa Hamburgera SV.

HSV 鈥 Karlsruher | Typ: HSV wygra @1.53 BETFAN

HSV 鈥 Karlsruher | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola, powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych i powy偶ej 3 偶贸艂tych kartek @3.25 BETFAN