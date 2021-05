Brighton – Leeds 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (01.05.2021)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 starcie na Amex Stadium. Gospodarze tego spotkania nie wygrali w lidze od czterech spotka艅 i na pewno b臋d膮 chcieli zepsu膰 seri臋 swoim rywalom, kt贸rzy s膮 za to niepokonani w lidze od sze艣ciu mecz贸w. Ku zaskoczeniu wielu ekspert贸w, bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy. Zawodnicy Brighton walcz膮 jednak wci膮偶 o utrzymanie, a gracze Leeds tak naprawd臋 nie maj膮 ju偶 szans na gr臋 w europejskich pucharach w przysz艂ym sezonie.

Brighton – Leeds zapowied藕 (sobota, 16:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania wci膮偶 s膮 uwik艂ani w walk臋 o utrzymanie. Przewaga nad Fulham jest jednak siedmiopunktowa i raczej fani Brighton powinni by膰 spokojni. W pi艂ce no偶nej jest jednak wszystko mo偶liwe i na pewno gospodarze nie mog膮 by膰 jeszcze pewni niczego. Z tego w艂a艣nie powodu mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony ekipy Jakuba Modera oraz Micha艂a Karbownika. Nie b臋dzie to dzisiaj dla nich 艂atwy mecz, ale na pewno gospodarzy sta膰 na dobry wynik i na pokonanie teoretycznie mocniejszego rywala.

Dru偶yna Mateusza Klicha gra w ostatnim czasie naprawd臋 dobrze. Obecnie Leeds prze偶ywa sw贸j najlepszy moment w tym sezonie i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e go艣cie b臋d膮 chcieli przed艂u偶y膰 seri臋 bez pora偶ki do siedmiu mecz贸w. Nie b臋dzie to oczywi艣cie jednak 艂atwe zadanie i je艣li zawodnicy Leeds chc膮 dzisiaj zapunktowa膰 to b臋d膮 oni musieli zaprezentowa膰 si臋 z bardzo dobrej strony w starciu na Amex Stadium.

Brighton – Leeds przewidywane sk艂ady

Brighton:聽Sanchez; White, Dunk, Webster; Gross, Lallana, Bissouma, Moder; Trossard; Welbeck, Maupay

Leeds:聽Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Alioski; Costa, Phillips, Dallas, Harrison; Roberts; Bamford

Brighton – Leeds kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Brighton. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.25. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Brighton 鈥 Leeds, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.35.

Brighton – Leeds fakty meczowe

鈥 Gospodarze nie wygrali od 4 mecz贸w.

鈥 Go艣cie s膮 niepokonani od 6 spotka艅.

鈥 Na ostatnich 5 spotka艅 Leeds a偶 cztery razy obie dru偶yny strzela艂y gola.

Brighton – Leeds nasze typy

Bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 wygranej gospodarzy, ale w ostatnim czasie to go艣cie wygl膮dali zdecydowanie lepiej na boisku od swoich rywali. Z tego w艂a艣nie powodu mo偶na liczy膰 na wyr贸wnane starcie, kt贸re powinno sta膰 na naprawd臋 wysokim poziomie. Gospodarze nie wygrali od czterech mecz贸w, a go艣cie s膮 niepokonani w lidze od sze艣ciu spotka艅. Gracze Leeds graj膮 ostatnio dobrze i na pewno b臋d膮 chcieli podtrzyma膰 dzisiaj dobr膮 seri臋, kt贸ra zacz臋艂a si臋 ju偶 jaki艣 czas temu.

Brighton 鈥 Leeds | Typ: X2 @1.70 BETFAN

Brighton 鈥 Leeds | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych @2.10 BETFAN