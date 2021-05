Sevilla – Athletic 🇪🇸 Typy, kursy (03.05.2021)

Grająca ostatnio rewelacyjnie Sevilla podejmie w poniedziałkowy wieczór Athletic Bilbao. Czy gości stać na ponowne sprawienie niespodzianki, podobnej do tej, która miała miejsce w starciu z Atletico?

Sevilla – Athletic Bilbao zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Piłkarze Sevilli znajdują się ostatnio w kapitalnej dyspozycji, zespół nie tylko nie przegrał w lidze od 9 spotkań (7 zwycięstw oraz 2 remisy), ale także może poszczycić się obecnie serią 5 kolejnych wygranych. Może wydawać się to nieco surrealistyczne, ale Sevilla teoretycznie walczy o mistrzostwo Hiszpanii, jeżeli ekipa Julena Lopetegui wygra dzisiaj z Athletikiem, to strata do liderujących stawce Los Colchoneros wynosić będzie zaledwie 3 punkty. Patrząc na to, jak zaskakujące wyniki padają w ostatnich meczach wielkiej trójki hiszpańskiej piłki, nie można wykluczyć, że ekipa z Andaluzji namiesza w czołówce tabeli na samym końcu rozgrywek.

Piłkarze Athletiku po mimo wszystko niespodziewanej wygranej nad Atletico Madryt (2:1) mierzyli się z Realem Valladolid. Niestety zespół z walczącą o utrzymanie ekipą z Valladolid powrócił do swoich starych nawyków. Mecz zakończył się remisem 2:2, a to z kolei sprawia, że Los Leones w ostatnich 10 spotkaniach zanotowali zaledwie jedno zwycięstwo, aż 6 remisów oraz 3 porażki. Co ciekawe, pierwsze w tym sezonie starcie Athletiku z Sevillą zakończyło się wygraną Basków wynikiem 2:1. W każdym z 3 poprzednich spotkań tych ekip, obie drużyny znajdywały drogą do bramki rywala.

Sevilla – Athletic Bilbao przewidywane składy

Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Fernando, Rakitic, Gomez; Suso, En-Nesyri, Ocampos

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez, Balenziaga; Berenguer, D Garcia, Vencedor, Morcillo; Williams, R Garcia

Sevilla – Athletic Bilbao kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera STS prezentują się następująco: wygrana Sevilli – 1.62; remis – 3.85; zwycięstwo Athletiku – 5.80.

Sevilla – Athletic Bilbao fakty meczowe

– Sevilla nie przegrała od 9 spotkań.

– Atheltic w poprzednich 10 meczach zanotował tylko jedno zwycięstwo.

– W 3 ostatnich pojedynkach między tymi ekipami, obie drużyny strzelały gola.

Sevilla – Athletic Bilbao nasze typy

Gospodarze znajdują się w kapitalnej formie, nie ma powodów, żeby nie postawić dzisiaj na ich wygraną. Stawiamy w tym starciu na zwycięstwo gospodarzy oraz na to, że to oni strzelą pierwszego gola.

Sevilla – Athletic Bilbao | Typ: 1 @1.62 STS

Sevilla – Athletic Bilbao | Typ: pierwszy gol – Sevilla @1.51 STS