🇮🇹 Włochy – Szwajcaria 🇨🇭 Typy, kursy (16.06.2021)

W swoim drugim spotkaniu na tych Mistrzostwach Europy Włosi zmierzą się ze Szwajcarią. Helweci wielokrotnie udowodnili na międzynarodowej arenie, że są zespołem, którego nie wolno lekceważyć. Jak zakończy się ta potyczka?

Włochy – Szwajcaria zapowiedź (środa, 16.06.2021, 21:00)

Oczekiwania kibiców reprezentacji Włoch wobec swojej reprezentacji są naprawdę wysokie. Italia nie przegrała żadnego z 25. meczów przed Euro. Włosi w Lidze Narodów, w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy oraz eliminacjach do mundialu grali jak maszyny. Cały naród liczy, że kadra prowadzona przez Roberto Manciniego nawiąże do osiągnięć drużyny narodowej, która w 2006 roku sięgała po mistrzostwo świata. Włosi mają z czego wybierać a w kadrze nie brakuje talentu. Mecz ze Szwajcarią będzie niesamowicie ważny, bowiem nie jest to wygodny dla włoskiej kadry rywal. Ostatnie trzy mecze między tymi drużynami kończyły się remisami.

Szwajcaria to zespół, który mimo braku gwiazd najwyższego, światowego formatu od lat z powodzeniem występuje na arenie międzynarodowej. Reprezentacja Szwajcarii to przede wszystkim bardzo zgrana i zadziorna ekipa, w której szeregach znaleźć można naprawdę dobrych zawodników z czołowych lig Europy. Xhakha, Sommer czy Shaqiri to nazwiska znane i uznane na starym kontynencie. Co więcej, wspomniani wyżej piłkarze w meczach reprezentacji prezentują zwykle wyższy poziom niż w klubie. Poprzednie trzy mecze przeciwko Włochom kończyły się remisami, jednak warto pamiętać, że ostatni z nich miał miejsce aż 11 lat temu.

Włochy – Szwajcaria przewidywane składy

Kadry obu reprezentacji poznamy na kilka tygodni przed Mistrzostwami Europy 2020. Wtedy też będziemy mogli spekulować o przewidywanych składach, które pojawią się w tym miejscu.

Włochy – Szwajcaria kursy bukmacherów

W BETFAN kursy na to starcie prezentują się następująco:

zwycięstwo Włoch, kurs: 1.71

remis, kurs: 3.45

zwycięstwo Szwajcarii, kurs: 5.10

Włochy – Szwajcaria fakty meczowe

Włochy – Szwajcaria nasze typy

Włosi będą faworytem tej potyczki, podobnie jak w pozostałych meczach tej grupy. Szwajcarzy potrafią jednak nawiązywać walkę z czołowymi ekipami, czego próbkę możemy mieć i tutaj. Korzyść własnego boiska powinna jednak przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Italii.

Włochy – Szwajcaria | Typ: Włochy wygrają @1.71 BETFAN

Włochy – Szwajcaria | Typ: Obie drużyny strzelą gola @2.05 BETFAN