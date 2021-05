Polska vs Reszta Świata: Znowu wieje nudą w Ekstraklasie

W minioną środę poznaliśmy mistrza Polski. Wiemy także jaki będzie skład podium, a lada moment także możemy dowiedzieć się, kto zajmie 4. miejsce dające przepustkę do europejskich pucharów. Coraz bliżej spadku jest także Podbeskidzie, które poszło mocno w obcokrajowców.

Jagiellonia – Raków

Otwarcie kolejki nietypowo, bo w środę. Wówczas remis w Białymstoku zapewnił mistrzostwo dla Legii. Poza tym, że oba zespoły podzieliły się punktami, to było naprawdę wyrównane spotkanie pod kątem naszego cyklu. Co ciekawe na początek Jagiellonia zdecydowanie prowadziła w liczbie biało-czerwonych w składzie – 7:4, ale na koniec było już 5:5.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 15/31

Wisła Płock – Lechia

Kolejny mecz z wyraźną przewagą Polaków po jednej stronie. Aż 9 miejscowych graczy znalazło się w wyjściowym składzie Wisły Płock i tylko czterech w barwach Lechii. To jednak goście okazali się lepsi w tym spotkaniu. Wszystko mogło się potoczyć inaczej, gdyby nie zmarnowany rzut karny Mateusza Szwocha jeszcze w pierwszej połowie. Mimo tego w Płocku padła 1/3 goli strzelonych w całej 28. kolejce!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/29

Śląsk – Zagłębie

Kolejny bezbramkowy remis, a tym razem mowa o derbach Dolnego Śląska. W ubiegłym sezonie we Wrocławiu było 4:4, a jesienią w Lubinie o losach zdecydował gol w doliczonym czasie dla Miedziowych na 2:1. Tym razem dość nudne 0:0. Pozytywem na pewno spora liczba Polaków po obu stronach. W zespole Śląska kolejny występ Szymona Lewkota, który tym razem zagrał na środku obrony. Epizodyczną rolę dostał Adrian Łyszczarz, dla którego to był drugi występ w tym sezonie w Ekstraklasie. Co ciekawe dzień później zagrał 90 minut w rezerwach i strzelił gola!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 17

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/27

Legia – Wisła Kraków

Wyblakły klasyk można powiedzieć. Przed meczem piłkarze Wisły uhonorowali legionistów szpalerem za mistrzowski tytuł na trzy mecze przed końcem. Na tym efektownie “zagrania” się skończyły. Dość powiedzieć, że największym wydarzeniem można uznać debiut Uzbeka Jasura Yaxshibojewa w barwach Legii. Tym samym Jasur został pierwszym reprezentantem Uzbekistanu na polskich boiskach.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/29

Pogoń – Warta

We Wrocławiu 7:7, w Warszawie 5:5, a w Szczecinie 8:8 w liczbie Polaków w podstawowych składach. Warta nas przyzwyczaiła, że obcokrajowcy w jej składzie to raczej pojedyncze nazwiska, ale Pogoń tej wiosny znacznie bardziej postawiła na biało-czerwonych.

Portowcy mają czego żałować. Remis oznacza, że już w środę Raków może trafić na pozycje wicelidera, jeśli wygra zaległe spotkanie ze Stalą Mielec.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 16

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 16

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 22/31

Lech – Stal

Kolejna kompromitacja Lecha Poznań. Tym razem Kolejorz późno strzelił, ale wystarczyła sama końcówka, by Stal odmieniła losy meczu. Porażka z beniaminkiem, który okupował ostatnią pozycję w lidze nie przynosi chluby poznaniakom. Z kolei Stal Mielec w ostatnich tygodniach potrafi zdziwić obserwatorów. Najpierw remis 3:3 z Jagiellonią, a teraz wygrane z Pogonią i Lechem. Powoli rosną szansę mielczan na utrzymanie w Ekstraklasie!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 9

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/31

Piast – Podbeskidzie

Sporą rewolucje w trakcie sezonu przeszło Podbeskidzie. Od jednego z beniaminków z dużą liczbą Polaków w składzie, do czerwonej latarni, która ma tylko trójkę biało-czerwonych w wyjściowym zestawieniu. Z kolei Piast zdecydowanie postawił na Polaków – 9:2 na początku – i opłaciło się. W dodatku Jakub Świerczok w bezpośrednim pojedynku pokonał Kamila Bilińskiego 2:0.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/32

Cracovia – Górnik Zabrze

Prawdopodobnie tym meczem Cracovia zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. Znowu stało się to przy udziale jednego Polaka w wyjściowym składzie. Na szczęście po przerwie swoje szansę dostali Kosecki, Piszczek i Niemczycki, co trochę polepsza obraz sytuacji. Górnik nadal w słabej formie, a w tym meczu dodatkowo złapał aż 7 żółtych kartek!

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 7

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 11/30

Znowu mało goli

Tydzień temu narzekaliśmy na 13 goli strzelonych przez piłkarzy w całej kolejce Ekstraklasy. Teraz było o jednego mniej, co oznacza ledwie 1,5 bramki na mecz! Katastrofalna średnia, a przecież gdyby nie mecz w Płocku, byłoby jeszcze gorzej. Ale czego się spodziewać, gdy połowa drużyn gra na zero z przodu…