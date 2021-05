Paulo Fonseca odchodzi z Romy. Następcą były trener Juventusu?

Paulo Fonseca z końcem sezonu zakończy pracę w roli szkoleniowca Romy. Jak informuje “La Gazzetta dello Sport”, może go zastąpić Maurizio Sarri.

Władze Romy niezadowolone z sezonu

Paulo Fonseca pełnił rolę trenera Romy od początku sezonu 2019/2020. Były szkoleniowiec Szachtara w pierwszym sezonie w Rzymie doprowadził “Giallorossich” do piątej pozycji w Serie A. Chociaż zespół nie awansował do Ligi Mistrzów, notował obiecujące wyniki. Dzięki temu strata Romy do końcowego mistrza wynosiła 13 punktów – najmniej od trzech lat.

Teraz już wiadomo, że rzymianie nie powtórzą wyniku z poprzedniego sezonu. Zespół awansował do półfinału Ligi Europy, w którego pierwszym meczu przegrał 2:6 z Manchesterem United. O ile dojście do tej fazy rozgrywek jest dla klubu dobrym wynikiem, w lidze spisuje się jednak poniżej oczekiwań. Podopieczni Paulo Fonseki zajmują siódme miejsce, gromadząc 55 punktów. Warto dodać, że drużyna nie wygrała już od sześciu spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Sarri następcą Fonseki?

Już od kilku tygodniu mówiło się o tym, że wyniki jakie Roma osiąga pod wodzą portugalskiego trenera, nie zadowalają zarządu. Ostatecznie klub poinformował, że Paulo Fonseca pożegna się z klubem z końcem sezonu 2020/2021. Według medialnych spekulacji m.in. “La Gazzetty dello Sport”, może go zastąpić były trener Napoli i Juventusu, Maurizio Sarri.