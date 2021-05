Erling Haaland podjął decyzję? Dziennikarz “AS” nie ma wątpliwości

Erling Haaland latem może być jednym z głównych bohaterów okna transferowego. Jak jednak informuje Marco Ruiz z dziennika “AS”, Norweg może pozostać w Borussii, ale pod jednym warunkiem.

Real liczy na transfer Haalanda

Już właściwie od czasu transferu Erlinga Haalanda do Borussii Dortmund mówi się, że dla piłkarza jest to przystanek w drodze do dalszej kariery. Od wielu miesięcy jednym z głównych zainteresowanych piłkarzem jest Real Madryt. Na początku kwietnia agent zawodnika Mino Raiola spotkał się z przedstawicielami “Królewskich” w celu rozmowy o przyszłości podopiecznego. Chociaż włoski menedżer miał także rozmawiać z Barceloną oraz angielskimi klubami, to właśnie “Los Blancos” mieli być faworytami w walce o 20-latka.

Norweg na razie pozostanie w BVB? Jest jeden warunek.

Jak poinformował Marco Ruiz z “AS”, Erling Haaland może jednak zostać w Dortmundzie na przyszły sezon. Warunkiem jest tutaj jednak awans Borussii Dortmund do Ligi Mistrzów, który obecnie wcale nie jest formalnością. BVB zajmuje bowiem piąte miejsce w Bundeslidze, tracąc jeden punkt do czwartego Eintrachtu.

Jeśli Borussia Dortmund zajmie lokatę w czwórce, Erling Haaland miałby zmienić otoczenie dopiero po sezonie 2021/2022. Wtedy właśnie Real Madryt chciałby wykorzystać klauzulę w kontrakcie Norwega, która wynosi 75 milionów euro. Gdy jednak BVB nie awansuje do piłkarskiej elity, piłkarz miałby otrzymać zgodę na transfer do Madrytu jeszcze w letnim oknie transferowym.

Pewny pozostania Haalanda jest dyrektor wykonawczy Borussii Hans-Joachim Watzke, który w rozmowie ze “Sport1” zapewnił, że piłkarz wciąż chce grać w niemieckiej drużynie. Patrząc na obecną sytuację – nic nie jest wykluczone. Jeśli jednak BVB faktycznie zajmie miejsce poniżej czwórki w Bundeslidze, odejście Norwega może okazać się nieuniknione.