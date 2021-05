🇮🇹 AS Roma – Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (06.05.2021)

Rewan偶owe starcie AS Romy z Manchesterem United nie zapowiada si臋 tak ciekawie jak mecz Arsenalu z Villarrealem, ale na pewno fani nie b臋d膮 mogli narzeka膰 na nud臋 podczas ogl膮dania tego starcia we W艂oszech. Bukmacherzy nie maj膮 wi臋kszych w膮tpliwo艣ci i spodziewaj膮 si臋 wygranej go艣ci, kt贸rzy nie maj膮 tak du偶ych problem贸w kadrowych jak gospodarze. Dodatkowo Manchester United na papierze wydaje si臋 by膰 lepszy od swoich rywali i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e pokonaj膮 Rom臋 bez wi臋kszych problem贸w.

AS Roma – Manchester United zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania tak naprawd臋 mog膮 si臋 ju偶 dzisiaj pokaza膰 z dobrej strony, bo szanse na awans nie s膮 du偶e. Gracze Romy musz膮 wygra膰 czteroma bramkami i jednocze艣nie straci膰 maksymalnie jedn膮 bramk臋. Nie b臋dzie to 艂atwe zadanie, ale na pewno gospodarze b臋d膮 po prostu chcieli pokaza膰 si臋 z dobrej strony i by膰 mo偶e uda im si臋 pokona膰 dzisiaj swoich rywali, kt贸rzy wydaj膮 si臋 by膰 na ten moment lepsi.

Zawodnicy Manchesteru United mieli w poprzedni weekend zmierzy膰 si臋 z Liverpoolem, ale zamieszki na Old Trafford spowodowa艂y, 偶e ten mecz zosta艂 prze艂o偶ony. Z tego w艂a艣nie powodu go艣cie s膮 teraz przed rewan偶em bardzo dobrze wypocz臋ci i na pewno mo偶na spodziewa膰 si臋 maksymalnego zaanga偶owania ze strony zawodnik贸w Manchesteru United. Na pewno angielska ekipa chce wej艣膰 do fina艂u w dobrym stylu i dlatego fani mog膮 liczy膰 na ciekawy mecz w Rzymie.

AS Roma – Manchester United przewidywane sk艂ady

AS Roma:聽Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Manchester United:聽De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Greenwood

AS Roma – Manchester United kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Manchester United. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.95. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu AS Roma 鈥 Manchester United, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.80. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.65.

AS Roma – Manchester United fakty meczowe

Go艣cie wygrali 4 ostatnie mecze przeciwko AS Romie.

Gospodarze nie wygrali meczu od 6 spotka艅.

Go艣cie s膮 niepokonani od 7 mecz贸w.

AS Roma – Manchester United nasze typy

Cho膰 tak naprawd臋 zawodnicy Manchesteru United zapewnili sobie awans do fina艂u ju偶 w pierwszym spotkaniu, to na pewno po angielskiej dru偶ynie mo偶na spodziewa膰 si臋 walki w dzisiejszym starciu. Go艣cie w poprzedni weekend nie grali i na pewno s膮 wypocz臋ci przed tym rewan偶em. Gospodarze maj膮 swoje problemy kadrowe, kt贸rych nie da si臋 艂atwo przeskoczy膰 i dlatego mo偶na spodziewa膰 si臋 kolejnej wygranej Manchesteru United. AS Roma na pewno powalczy, ale raczej to nie wystarczy na wygranie tego meczu.

AS Roma 鈥 Manchester United | Typ: Manchester United @1.95 BETFAN

AS Roma 鈥 Manchester United | Typ: Powy偶ej 1 bramki, powy偶ej 3 偶贸艂tych kartek, powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych (reg. czas gry) @2.45 BETFAN