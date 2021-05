Peter Hyballa w trakcie tegorocznych mistrzostw Europy wcieli się w rolę eksperta niemieckiej telewizji ZDF. Trener Wisły Kraków będzie odpowiadać za analizę taktyczną meczów.

Fatalna seria Wiślaków

Wisła Kraków w dobrym stylu rozpoczęła rundę wiosenną, jednak ostatnio zespół nie spisuje się najlepiej. “Biała Gwiazda” nie wygrała ostatnich sześciu meczów, notując cztery porażki i dwa remisy. Tym samym zespół zajmuje dopiero 13. miejsce, gromadząc 30 punktów. Chociaż Wiślacy są już pewni utrzymania, możliwe że w tym sezonie zajmą podobną pozycję, co w zeszłym sezonie, co nie jest dla klubu dobrym prognostykiem.

Nowa praca Petera Hyballi

Słabsza postawa “Białej Gwiazdy” sprawia, że coraz częściej mówi się o tym, że Peter Hyballa wkrótce może pożegnać się z posadą. Tymczasem trener Wisły podjął się nowej pracy – w czasie tegorocznych Mistrzostw Europy będzie ekspertem ZDF. Na antenie niemieckiej telewizji szkoleniowiec ma analizować mecze turnieju pod względem taktycznym. W studiu ZDF Peter Hyballa zagości zresztą już wcześniej – według rozpiski, trener będzie ekspertem w studiu 27 maja po meczach 2. Bundesligi.

Patrząc na to, że rozgrywki będą odbywać się w dniach od 11 czerwca do 11 lipca, może to zaburzyć przygotowania Wisły do nowego sezonu, który rozpocznie się 23 lipca. Na pewno ta sytuacja nie byłaby komfortowa dla “Białej Gwiazdy” i w niewielu przypadkach trener mógłby otrzymać od klubu zgodę na stałą pracę w studiu w innym kraju w okresie przedsezonowym. Może to oznacza, że niemiecki szkoleniowiec niebawem pożegna się z Krakowem?