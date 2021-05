Ronald Koeman może odejść z Barcelony po zakończeniu sezonu?

Ronald Koeman wciąż walczy z “Dumą Katalonii” o mistrzostwo Hiszpanii. Jak informują hiszpańskie media, Holender wciąż nie może być pewny utrzymania swojej posady.

FC Barcelona walczy o mistrzostwo

Ronald Koeman prowadzi piłkarzy Barcelony od początku obecnego sezonu. Zespół pod wodzą Holendra miał problemy z walką o najwyższe miejsca na początku sezonu, aczkolwiek z czasem dobił do czołówki. Chociaż w klubie panowały problemy zarówno organizacyjne, jak i sportowe, na ostatniej prostej sezonu wciąż liczy się w walce o końcowe trofeum. “Blaugrana” aktualnie zajmuje trzecie miejsce w lidze, z 74 punktami na koncie. Jeśli jednak zespół w najbliższym spotkaniu pokona Atletico, może nawet awansować na fotel lidera.

Joan Laporta nie ma zaufania do Koemana?

Chociaż Ronald Koeman osiąga w ostatnim czasie dobre wyniki z zespołem i cieszy się zaufaniem ze strony podopiecznych, niekoniecznie pozostanie w klubie na przyszły sezon. Jak poinformował dziennikarz Onda Cero Alfredo Martinez, prezydent klubu Joan Laporta nie jest przekonany co do szkoleniowca.

Kto miałby zastąpić Koemana? Jeszcze przed wyborami prezydenckimi w “Blaugranie”, mówiło się, że Joan Laporta za jakiś czas miałby dać szansę prowadzenia pierwszego zespołu Xaviemu, który aktualnie prowadzi katarski Al-Sadd. Czy to jednak już teraz mistrz świata z 2010 roku miałby objąć drużynę? Chociaż w przyszłości wydaje się to nieuniknione, w tej chwili byłoby to zaskakującym ruchem. Tym bardziej, jeśli Ronald Koeman sięgnie z podopiecznymi po mistrzostwo Hiszpanii.