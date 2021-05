Artur Boruc podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. 65-krotny reprezentant Polski przedłużył o rok kontrakt z Legią Warszawa.

Powrót po piętnastu latach

To był zdecydowanie najgłośniejszy powrót do ekstraklasy ubiegłego lata. Artur Boruc po piętnastu latach gry w zagranicznych ligach zdecydował się na to, żeby wrócić do drużyny, w której rozpoczęła się jego przygoda z profesjonalnym futbolem. Po wygaśnięciu umowy z Bournemouth bramkarz podpisał roczny kontrakt z Legią, by zakończyć karierę w swojej ojczyźnie.

Po powrocie do Warszawy golkiper udowodnił, że mimo 41 lat na karku wciąż potrafi prezentować wysoki poziom. Szczególnie było to widoczne w rundzie wiosennej, gdy w aż ośmiu meczach zachował czyste konto. Dzięki tym występom Artur Boruc został nominowany do nagrody dla najlepszego bramkarza sezonu ekstraklasy.

Przyszłość golkipera Legii wciąż nie była jednak do końca jasna. Umowa Artura Boruca wygasała z końcem obecnego sezonu, a jego żona w telewizyjnych wywiadach zapewniała, że zamierzają przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych.

Królewska prezentacja

Wydawało się jednak, że 65-krotny reprezentant Polski zdecyduje się na przedłużenie umowy z Legią i tak też się stało. Artur Boruc związał się z Legią Warszawa umową do końca sezonu 2021/2022. Z tej okazji klub zaprezentował w mediach społecznościowych specjalną sesję zdjęciową i klip video w Zamku Królewskim w Warszawie.

– Liczę, że Artur będzie kluczową postacią, która pomoże nam w realizacji najważniejszych sportowych celów w przyszłym sezonie, jakim są występy w fazie grupowej europejskich pucharów – powiedział w klubowym komunikacie dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.

Fot. Mateusz Kostrzewa/Legia.com