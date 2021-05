Aston Villa – Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (09.05.2021)

Niedzielne starcie Aston Villi z Manchesterem United zapowiada się bardzo ciekawie. Mimo wszystko bukmacherzy nie mają większych wątpliwości i stawiają na gości, którzy w czwartek zapewnili sobie awans do finału Ligi Europy, który odbędzie się w Gdańsku. Gospodarze za to na pewno będą starali się o jak najlepszy rezultat w tym meczu, który jest dla nich ważny w kontekście walki o zajęcie miejsca w czołowej dziesiątce Premier League.

Aston Villa – Manchester United zapowiedź (niedziela, 15:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania po dobrej pierwszej części tego sezonu w drugiej nie grali już na tak wysokim poziomie. Europejskie puchary się oddaliły, ale po zeszłorocznych rozgrywkach na pewno fani Aston Villi nie narzekają na miejsce w okolicy pierwszej dziesiątki Premier League. Do końca tego sezonu pozostało jeszcze kilka spotkań i być może gospodarze dzisiejszego starcia pokażą się w tych meczach z dobrej strony i nawiążą do swojej gry z początku sezonu.

Manchester United w czwartek nie miał łatwego meczu w Rzymie, ale ostatecznie Czerwone Diabły zapewniły sobie awans do finału Ligi Europy. W tym momencie gościom pozostała walka o wicemistrzostwo Anglii, które powinno być raczej formalnością. Mimo wszystko Manchester United na pewno będzie walczył do samego końca sezonu o jak najlepsze rezultaty.

Aston Villa – Manchester United przewidywane składy

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Traore, Barkley, El Ghazi; Watkins

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani

Aston Villa – Manchester United kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Manchester United. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.80. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Aston Villa – Manchester United, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.85. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.25.

Aston Villa – Manchester United fakty meczowe

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 7 spotkań.

W ostatnich pięciu meczach Aston Villi fani zobaczyli więcej niż 2.5 goli.

Na ostatnich 7 bezpośrednich spotkań w aż 5 to gracze Manchesteru United strzelali pierwsi bramkę.

Aston Villa – Manchester United nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy spodziewają się wygranej gości, którzy w ostatnim czasie grają na naprawdę solidnym poziomie. Gospodarze za to co prawda zdobyli cztery punkty w dwóch poprzednich meczach, ale na pewno nie jest to tak mocna Aston Villa jaką fani mogli oglądać w pierwszej części tego sezonu. Gracze Manchesteru United w czwartek zapewnili sobie awans do finału Ligi Europy, który odbędzie się w Gdańsku i można spodziewać się, że Czerwone Diabły będą chciały zdobyć dzisiaj trzy oczka.

Aston Villa – Manchester United | Typ: Manchester United @1.80 BETFAN

Aston Villa – Manchester United | Typ: Bruno Fernandes strzeli gola @2.52 BETFAN