ŁKS Łódź – GKS Jastrzębie 🇵🇱 Typy, kursy (9.05.2021)

ŁKS Łódź zawodzi ostatnio na całej linii. O grze GKS Jastrzębie też jednak trudno cokolwiek dobrego powiedzieć.

ŁKS Łódź – GKS Jastrzębie zapowiedź

W minionych pięciu meczach, piłkarze Ireneusza Mamrota triumfowali ledwie raz. Przez to w tabeli Fortuna I liga zsunęli się już na szóstą pozycję i muszą uważać, aby nie wypaść ze strefy barażowej. A pomyśleć, że jeszcze w lutym, to właśnie spadkowicz z ekstraklasy był głównym faworytem do awansu.

Podobnym bilansem legitymują się również gracze z Jastrzębia. Powoduje to, że w dalszym ciągu nie mogą być pewni utrzymania w I lidze. Zajmują w tabeli 16. miejsce, a ich przewaga nad ostatnim GKS Bełchatów to ledwie cztery „oczka”.

W listopadzie górą był ŁKS, który w Jastrzębiu pewnie wygrał 3:0.

ŁKS Łódź – GKS Jastrzębie kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem według Totolotka, pozostają jednak łodzianie (kurs 1,43). Stawiając na gości można zarobić aż 7,10, zaś kurs na remis to 4,35.

ŁKS Łódź – GKS Jastrzębie fakty meczowe

– ŁKS wygrał trzy ostatnie mecze z GKS Jastrzębie, nie tracąc w nich ani jednej bramki;

– ŁKS wygrał tylko jeden z ostatnich pięciu meczów u siebie;

– GKS nie zdobył jeszcze punktu w spotkaniach poza domem (trzy porażki);

ŁKS Łódź – GKS Jastrzębie nasze typy

My również stawiamy na zespół Mamrota. Tym bardziej, że za jego plecami czai się już całkiem liczna grupa pościgowa, zatem każda kolejna wpadka może łodzian sporo kosztować.

ŁKS Łódź – GKS Jastrzębie | Typ: poniżej 2,5 gola @1,72 Totolotek

ŁKS Łódź – GKS Jastrzębie | Typ: obie drużyny strzelą: nie @1,63 Totolotek