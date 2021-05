Real Madryt – Sevilla 🇪🇸 Typy, kursy (09.05.2021)

B贸j o tytu艂 mistrzowski w Hiszpanii trwa w najlepsze i nadal trudno jest wskaza膰 dru偶yn臋, kt贸ra mia艂aby najwi臋ksze szanse na tryumf. Po bezbramkowym remisie Barcelony z Atletico ponownie otwar艂a si臋 szansa przed Realem Madryt, kt贸ry zagra dzi艣 arcywa偶ne spotkanie z Sevill膮. Jak poradz膮 sobie Kr贸lewscy?

Real Madryt – Sevilla zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Dla Realu Madryt bie偶膮cy sezon jest niezwykle trudny. Kontuzje, z kt贸rymi borykaj膮 si臋 poszczeg贸lni pi艂karze przyprawiaj膮 o du偶y b贸l g艂owy Zinedine鈥檃 Zidane鈥檃. Ostatnie tygodnie zaowocowa艂y strat膮 kilku punkt贸w w LaLiga, a tak偶e odpadni臋ciem z Ligi Mistrz贸w po dwumeczu z Chelsea. W poszczeg贸lnych starciach ewidentnie wida膰 jest du偶e przem臋czenie pi艂karzy Kr贸lewskich i trudno spodziewa膰 si臋, by inaczej mia艂o by膰 w ostatnich potyczkach ligowych.

W przypadku Sevilli do艣膰 niespodziewanie w艂膮czyli si臋 oni do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Niestety, trwa艂o to jednak bardzo kr贸tko, gdy偶 ekipa z Andaluzji przegra艂a w ostatniej kolejce z Athletikiem, co sprawia, 偶e ich szanse ponownie drastycznie spad艂y. Sevilla jest jednak niezwykle niewygodn膮 dru偶yn膮, kt贸ra przed wspomnianym meczem z Baskami zanotowa艂a pi臋膰 kolejnych zwyci臋stw z rz臋du.

Je艣li chodzi o bezpo艣rednie potyczki pomi臋dzy obiema dru偶ynami, to wiele wskazuje na Real, kt贸ry zwyci臋偶a艂 w czterech ostatnich starciach.

Real Madryt – Sevilla przewidywane sk艂ady

Real Madryt:聽Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio

Sevilla:聽Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampos

Real Madryt – Sevilla kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Realu Madryt, kurs: 1.95

remis, kurs: 3.80

zwyci臋stwo Sevilli, kurs: 4.00

Real Madryt – Sevilla fakty meczowe

Real Madryt poni偶ej 2,5 gola w 6/7 ostatnich mecz贸w

Real Madryt 4 mecze wygrane z rz臋du w meczach bezpo艣rednich

Real Madryt zdoby艂 pierwsz膮 bramk臋 w 4/5 ostatnich mecz贸w bezpo艣rednich

Real Madryt – Sevilla nasze typy

Trudno spodziewa膰 si臋 bardzo porywaj膮cego spotkania. Real ma wi臋ksz膮 motywacj臋, gdy偶 zwyci臋stwo dzisiaj pozwoli艂oby im wskoczy膰 na fotel lidera LaLiga i przybli偶y膰 si臋 do obrony tytu艂u. Pi艂karze Los Blancos s膮 jednak niezwykle przem臋czeni, a w膮ska kadra daje o sobie zna膰. Typujemy raczej nudn膮 potyczk臋.

Real Madryt 鈥 Sevilla | Typ: Remis @3.80 BETFAN

Real Madryt 鈥 Sevilla | Typ: Real Madryt powy偶ej 50.5 procent posiadania pi艂ki @1.93 BETFAN