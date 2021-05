Nordsjaelland – FC Kopenhaga 🇩🇰 Typy, kursy (10.05.2021)

Trwa walka o europejskie puchary w lidze du艅skiej. W ramach 29. kolejki Superligi, pi艂karze Nordsjaelland zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z FC Kopenhag膮.

Nordsjaelland – FC Kopenhaga zapowied藕 (poniedzia艂ek, 19:00)

Gracze Nordsjaelland ca艂y czas mog膮 my艣le膰 o europejskich pucharach. Przynajmniej mowa o Lidze Konferencji Europy. Zesp贸艂 z Right to Dream Park zajmuje obecnie pi膮te miejsce w tabeli i ma sze艣膰 oczek straty do czwartego Aarhus.

A偶 dziewi臋膰 punkt贸w wi臋cej do tej pory zgromadzili gracze Kopenhagi, kt贸rzy po cichu ci膮gle mog膮 liczy膰 na Lig臋 Mistrz贸w. Strata do drugiego miejsca na ten moment wynosi siedem oczek. Przy ewentualnym zwyci臋stwie w poniedzia艂kowej potyczce, r贸偶nica wynosi膰 b臋dzie cztery punkty.

Ostatni raz gracze Nordsjaelland rywalizowali z Kopenhag膮 18 kwietnia. Mecz zako艅czy艂 si臋 remisem 2:2.

Nordsjaelland – FC Kopenhaga kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest FC Kopenhaga. Kurs na zwyci臋stwo go艣ci wynosi 1.70. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.15. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 4.15.

Nordsjaelland – FC Kopenhaga fakty meczowe

Pi艂karze Nordsjaelland wygrali 2 z 5 ostatnich ligowych mecz贸w

Kopenhaga zaliczy艂a tylko jedn膮 pora偶k臋 w pi臋ciu ostatnich meczach

Gracze Nordsjaelland nie wygrali bezpo艣redniego pojedynku z Kopenhag膮 od o艣miu star膰

Nordsjaelland – FC Kopenhaga typy

Bior膮c pod uwag臋 sytuacj臋 w tabeli, a tak偶e bezpo艣rednie mecze obu dru偶yn, faworytem pojedynku jest Kopenhaga. Typujemy zwyci臋stwo go艣ci.

Nordsjaelland – FC Kopenhaga |Typ: Kopenhaga wygra mecz 1.70 @ STS

Nordsjaelland – FC Kopenhaga |Typ: Kopenhaga wygra mecz i powy偶ej 1.5 bramki 1.84 @ STS