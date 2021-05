Nicola Zalewski podjął decyzję w sprawie wyboru reprezentacji

Nicola Zalewski niedawno zadebiutował w pierwszym zespole Romy i już zbiera dobre recenzje. W rozmowie dla portalu “Grand Hotel Calciomercato” piłkarz wypowiedział się na temat swojej reprezentacyjnej przyszłości.

Pierwsze kroki w dorosłym futbolu

Nicola Zalewski to jedno z piłkarskich odkryć ostatniego tygodnia. Najpierw 19-latek wszedł na kwadrans przed końcem starcia Ligi Europy przeciwko Manchesterowi United. Wydawało się, że to właśnie młodzieżowy reprezentant Polski zdobył gola na 3:2, ale ostatecznie uznano go jako bramkę samobójczą Alexa Tellesa. Z kolei w ligowym starciu z Crotone piłkarz zanotował asystę przy trafieniu Borjy Mayorala na 5:0.

Dobrze występy Zalewskiego wywołały na Półwyspie Apenińskim dyskusję na temat jego reprezentacyjnej przyszłości. Piłkarz może występować zarówno w polskiej, jak i włoskiej kadrze. Do tej pory 19-latek grał jednak wyłącznie w biało-czerwonych barwach.

“Pierwszym wyborem jest Polska”

W rozmowie z Marco Juriciem z “Grand Hotel Calciomercato” Nicola Zalewski rozwiał jednak wszelkie wątpliwości co do przyszłego wyboru kadry.

– Polska wierzyła we mnie od dziecka. Reprezentowanie kraju to dla mnie powód do dumy. Chcę w ten sposób podziękować rodzicom. Przyszłość w barwach Azzurrich? W tej chwili o tym nie myślę. Pierwszym wyborem jest Polska – zdradził piłkarz Romy.

W tym sezonie Nicola Zalewski występował głównie w drużynie Romy kategorii Primavera 1. Na tym poziomie piłkarz zagrał w tym sezonie w 17 meczach, zdobywając siedem goli i notując pięć asyst. Czy 19-latek w kolejnych rozgrywkach będzie na stałe w pierwszym zespole? Wszystko zależy od decyzji Jose Mourinho, który od nowego sezonu będzie prowadzić “Giallorossich”.