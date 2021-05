SPORT NA GRUBO – rusza akcja społeczna skierowana do polskich organizacji sportowych

Już 10 maja startuje pierwsza edycja konkursu “Sport Na Grubo”, który ma na celu popularyzację sportu, wyrównywanie dysproporcji oraz aktywizację zawodniczek i zawodników uprawiających sport na każdym poziomie. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

Tak demokratycznej akcji popularyzującej sport jeszcze w naszym kraju nie było. Do uczestnictwa zaproszeni są zarówno sportowcy zawodowi, reprezentujący najpopularniejsze dyscypliny, jak i ci, którzy parają się dyscyplinami niszowymi, a sportem zajmują się bardzo hobbystycznie. Poziom rozgrywkowy, na którym występują drużyny również nie ma znaczenia.

Piramida, jaką jest polski sport, cechuje się ogromnymi dysproporcjami jeśli chodzi o zainteresowanie fanów i finansowe wsparcie. Tymczasem nie można zapominać, że niezwykle istotne jest zadbanie o cały ekosystem sportowy. Akcja ma zwrócić uwagę na fakt, że choć sportowców na różnym poziomie rozgrywkowym dzielić może wiele, to jedna rzecz,leżąca u podstaw rozgrywek na każdym szczeblu jest niezmienna – pasja do sportu.

– Chcemy wspierać polski sport, ale co istotne – chcemy dać szansę wszystkim podmiotom na rynku bez względu na prezentowany przez nie poziom sportowy. Treningi i odpowiednie warunki do ich przeprowadzania są koniecznością w sięganiu po jak najwyższe cele, ale mamy świadomość, że sponsoring sportowy nie dotrze w każde miejsce. My chcemy stopniowo to zmieniać. Jest to pierwsza edycja naszej akcji, ale w planach mamy już kolejne odsłony – mówi Maciej Akimow, prezes Shark Agency i pomysłodawca akcji.

Organizatorem akcji Sport Na Grubo jest portal Gramy Grubo należący do grupy medialnej Shark Agency. Adresatami akcji są wszystkie organizacje sportowe funkcjonujące na terenie naszego kraju, zrzeszające zawodników pełnoletnich. Z powodów ustawowych z udziału w konkursie wyłączeni są nieletni uczestnicy.

Zadaniem konkursowym jest kreatywne przedstawienie w jaki sposób i w jakich okolicznościach realizują na co dzień swoją pasję do sportu. Prace można nadsyłać w terminie 10.05.2021 – 31.05.2021. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 02.06.2021 r., a wyniki zostaną zaprezentowane na portalu organizatora i jego profilach w social mediach. Główną nagrodą jest sprzęt sportowy o wartości 10 000 złotych. Przyznanych zostanie również pięć nagród o wartości 1 000 złotych.

Zgłoszenia przyjmowane są na stronie (WWW).