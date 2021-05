Manchester City z mistrzostwem Anglii!

Manchester City we wtorkowy wieczór już może świętować, jeszcze przed rozegraniem meczu 36. kolejki. Podopiecznym Pepa Guardioli pomogli piłkarze… Manchesteru United, którzy przegrali ligowe starcie z Leicester.

Od 19. kolejki nie pozwolili się dogonić

“Obywatele” już od dłuższego czasu wydawali się murowanymi faworytami do zdobycia mistrzostwa. Choćby patrząc przez pryzmat tego, że od 19. kolejki Premier League znajdują się na fotelu lidera, wyraźnie odskakując reszcie stawki. Zespołowi jednak przydarzało się kilka strat punktów – choćby w niedawnym meczu z Leeds czy w ubiegły weekend przeciwko Chelsea.

Manchester United dzięki zwycięstwu z Leicester wciąż jednak miał szansę na to, by się zbliżyć do lokalnego rywala. Szanse “Czerwonych Diabłów” byłyby matematyczne – siedem punktów to dość sporo do odrobienia na tym etapie. Podopieczni Pepa Guardioli w starciach z Newcastle, Brighton i Evertonem musieliby zdobyć maksymalnie dwa punkty, a ich rywale komplet, żeby odmienić losy tego sezonu Premier League.

Trzecie mistrzostwo Anglii pod wodzą Guardioli

Koniec końców, kluczowy okazał się wtorkowy wieczór. Ole Gunnar Solskjaer zaryzykował i na mecz z Leicester wystawił w dużej mierze rezerwowy skład. Chociaż do przerwy na tablicy wyników widniało 1:1, decydujący cios zadał w 66. minucie Caglar Soyuncu.

Tym samym, dzięki przewadze siedmiu punktów na trzy kolejki przed końcem Manchester City zapewnił sobie mistrzostwo. To siódmy tytuł “Obywateli” w 141-letniej historii oraz trzecie pod wodzą Pepa Guardioli. Zespół wciąż ma szansę na podwójną koronę – 29 maja zmierzy się w finale Ligi Mistrzów z Chelsea.