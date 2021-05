Krzysztof Piątek kontuzjowany. Może nie zagrać na Euro!

Krzysztof Piątek musiał przedwcześnie opuścić boisko w ligowym meczu z Schalke. Przedstawiciele Herthy już poinformowali, że reprezentant Polski złamał kostkę. Dlatego teraz jego występ na Euro 2020 stoi pod znakiem zapytania.

Kontuzja już na pierwszy rzut oka wyglądała poważnie

Krzysztof Piątek miał być pewnym punktem polskiej kadry podczas nadchodzących mistrzostw Europy. Chociaż obecny sezon Bundesligi w jego wykonaniu jest średni, co jakiś czas udowadnia swoje umiejętności. Warto dodać, że piłkarz Herthy zdobył gola w reprezentacji w meczu eliminacji Mistrzostw Świata przeciwko Węgrom.

Od tamtej pory 25-latek tylko raz znalazł drogę do bramki w meczach ligowych, aczkolwiek grał regularnie. Również w środowym meczu z Herthą piłkarz wyszedł w pierwszym składzie. W 58. minucie musiał jednak opuścić plac gry przy asyście personelu medycznego.

– Nie wygląda to dobrze. Z jego kostką jest do d**y – skomentował w rozmowie dla portalu “SportBuzzer” trener Herthy Pal Dardai.

Walka z czasem

Diagnoza piłkarza nie powinna napawać optymizmem. Krzysztof Piątek złamał kostkę i już nie zagra w tym sezonie Bundesligi. Poza tym, pod znakiem zapytania stoi jego występ na Euro 2020. Piłkarz Herthy w mediach społecznościowych przyznał, że liczy na jak najszybszy powrót do gry. Sceptyczny co do występu piłkarza podczas turnieju jest jednak prezes PZPN-u, Zbigniew Boniek.

– Hmmm, martwi mnie ta kostka @pjona9official – napisał krótko na Twitterze “Zibi”.

Jedno jest pewne – piłkarza czeka teraz walka z czasem, by zdążyć z powrotem do pełni sił do czasu rozpoczęcia Euro. Turniej rozpocznie się 11 czerwca, więc reprezentantowi Polski pozostał niespełna miesiąc.