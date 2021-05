Dla kogo czwarte miejsce? Mnóstwo scenariuszy przed finałem Ekstraklasy

Mistrza znamy, srebrnego i brązowego medalistę także. Spadkowicz praktycznie też już pewny. Pozostała kwestia czwartego miejsca, które gwarantuje start w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Może prestiż w dół, ale to wciąż puchary. A w tym sezonie ostatnia kolejka zagwarantowała nam walkę pięciu drużyn o jedno miejsce!

Zacznijmy od sytuacji w tabeli.

W najlepszej sytuacji Piast, ale tyle samo punktów mają Śląsk i Lechia. Znacznie trudniej ten cel będzie osiągnąć Zagłębiu Lubin czy Warcie Poznań. Dla tych ostatnich to byłoby wspaniałe zwieńczenie kapitalnego sezonu w roli beniaminka.

Na dzisiaj mamy małą tabelę pomiędzy trzema drużynami z dorobkiem 42 punktów. Co ciekawe istnieje możliwość, że będzie mała tabela z udziałem czterech drużyn. Gdyby Piast, Lechia i Śląsk solidarnie przegrały swoje spotkanie, a Zagłębie zremisowało, wówczas lublinianie dołączą do tego grona.

4. Piast 2-3-1, 9:7

5. Lechia 2-3-1, 10:9

6. Zagłębie 1-4-1

7. Śląsk 1-2-3

To nadal scenariusz premiujący Piasta, który byłby lepszy od Lechii o jednego gola. Tyle że w tych wszystkich wyliczeniach nie można zapominać o Warcie Poznań, bo ona wygrywając w Krakowie, pogodziłaby całe towarzystwo i mała tabela miałaby wymiar czysto biznesowy, pod kątem rozdzielenia nagród za miejsca 5-8.

Zerknijmy jeszcze w mecz bezpośrednie, które mogą mieć znaczenie:

Od razu odpuszczamy z tego grona Zagłębie Lubin. Jedyna opcja równości punktów przez nich, to scenariusz rozpisany powyżej.

Piast > Lechia

Piast = Śląsk, ale bilans bramkowy lepszy po stronie Piasta(+8 do +4)

Lechia > Śląsk

Piast zajmuje 4. miejsce

Drużyna Waldemara Fornalika musi po prostu wygrać. Ten scenariusz da im europejskie puchary na 99,99%. Dlaczego nie jest to pewniak? Załóżmy scenariusz, w którym Piast wygrywa 1:0 z Wisłą Kraków, Lechia nie wygrywa w Białymstoku, a Śląsk pokonałby Stal Mielec 5:0. Wtedy liczymy mecze bezpośrednie pomiędzy Piastem a Śląskiem. Jest równo, więc liczą się gole. Tutaj jedni i drudzy mają +9, ale to wrocławianie mieliby strzelonych więcej goli. Science-fiction? Zdecydowanie, ale… możliwe.

Jest opcja awansu bez wygranej, a nawet z porażką! W przypadku remisu muszą liczyć na taki sam – lub gorszy – wynik po stronie Lechii i Śląska oraz Zagłębia. Wówczas może dojść do małej tabeli z udziałem Piasta, Lechii, Śląska. Kolejnym warunkiem byłby brak wygranej Warty, który dałby czwarte miejsce… Śląskowi.

Lechia zajmuje 4. miejsce

Piotr Stokowiec i spółka muszą liczyć na potknięcie Piasta. To jest warunek sine qua non. Wówczas każda wygrana daje Lechii awans do europejskich pucharów. Mogą także tam trafić po remisie, ale wtedy Piast musiałby przegrać, a drużyny z Dolnego Śląska nie mogłyby wygrać swoich spotkań.

Śląsk zajmuje 4. miejsce

O jednym ze scenariuszy czwartego miejsca po stronie Śląska już pisaliśmy wyżej. Wrocławianie potrzebują uzyskać lepszy wynik od Lechii, z którą mają niekorzystny bilans. Najlepszy scenariusz dla Jacka Magiery i spółki to po prostu zwycięstwo oraz gorsze wyniki Piasta i Lechii.

Warto wrócić jeszcze do innej opcji. Remisy Piasta, Lechii i Śląska oraz remis lub porażka Zagłębia, a także wygrana Warty. Wtedy również Śląsk jest najlepszy! Wtedy mała tabela wyglądałaby tak:

4. Śląsk 3-1-2, 10:9

5. Piast 2-2-2, 6:5

6. Lechia 2-2-2, 8:8

7. Warta 1-2-3

Zagłębie zajmuje 4. miejsce

Miedziowi muszą wygrać i to pierwszy z warunków. Drugim jest brak zwycięstwa całego tercetu z 42 punktami na koncie. Krótko mówiąc korzystne wyniki na czterech stadionach.

Warta zajmuje 4. miejsce

Jeszcze trudniejsza sytuacja Zielonych. Warta potrzebuje korzystnych wyników na pięciu obiektach! Sami muszą wygrać, ponadto nie może tego dokonać nikt przed nimi. Tutaj jednak można stworzyć kilka scenariuszy.

1. Remis Piasta i Lechii oraz porażka Śląska. Wtedy tworzymy małą tabelę z trzema ekipami:

4. Piast 1-2-1, 4:3

5. Warta 1-2-1, 2:2

6. Lechia 1-2-1, 4:5

To negatywny dla Warty, ale jest pozytywny

2. Remis(lub porażka) Piasta, porażki Lechii i Śląska, brak wygranej Zagłębia. Wówczas równa liczymy mecze bezpośrednie na linii Piast – Warta. W nich zwycięstwo poznaniaków i remis, które dałyby im 4. miejsce oraz puchary.