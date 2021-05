Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Müllera!

Robert Lewandowski w sobotnim starciu z Freiburgiem zapisał się w historii niemieckiej piłki. Piłkarz Bayernu zdobył swoją czterdziestą bramkę w Bundeslidze, wyrównując rekord Gerda Müllera.

W pogoni za Müllerem

Gdy w ubiegłym sezonie Robert Lewandowski zdobył 34 gole w sezonie, eksperci zastanawiali się, czy piłkarz jest w stanie przekroczyć tę granicę. Wciąż jednak brakowało mu sporo do rekordu Gerda Müllera z sezonu 1971/1972, gdy niemiecka legenda aż 40 razy znalazła drogę do bramki. Chociaż w Bundeslidze od tamtej pory grało wielu wybitnych napastników, żadnemu nie udało się nawet zbliżyć do tego wyniku. Od tamtej pory najwięcej goli zdobywali Dieter Müller w sezonie 1976/1977 oraz właśnie “Lewy” w poprzednich rozgrywkach”.

W tym sezonie wydawało się jednak, że Robert Lewandowski jest w stanie pobić swoje indywidualne osiągnięcie, a nawet zrównać się z legendą. W pogoni za rekordem Müllera przeszkodziła mu kontuzja kolana, przez którą opuścił cztery ligowe spotkania. Po powrocie jednak udowodnił, że wciąż pragnie powalczyć o historyczny wynik.

Rekord wyrównany po 49 latach!

Chociaż przed meczem z Freiburgiem “Lewy” zmagał się z drobnymi problemami zdrowotnymi, ostatecznie wybiegł w wyjściowej jedenastce. I dokonał tego, czego od niego oczekiwano. W 25. minucie sędzia po weryfikacji VAR przyznał Bayernowi rzut karny po faulu na Thomasie Müllerze. Do jedenastki podszedł oczywiście Robert Lewandowski i ją wykorzystał, wyrównując rekord czterdziestu bramek w sezonie Bundesligi. Piłkarz Bayernu zadedykował to trafienie Gerdowi Müllerowi.

Chociaż kapitan reprezentacji Polski miał jeszcze kilka okazji, jego licznik w tym spotkaniu zatrzymał się na jednym trafieniu. Mecz nie okazał się również szczęśliwy dla Bayernu, który ostatecznie zremisował 2:2.

Robert Lewandowski wciąż może jednak pobić historyczny wynik Müllera. Za tydzień Bawarczycy zmierzą się w ligowym starciu z Augsburgiem na własnym stadionie. Może w bezpośrednim starciu z Rafałem Gikiewiczem “Lewy” samodzielnie zapisze się w annałach Bundesligi?