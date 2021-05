Śląsk Wrocław jest zespołem, który jako czwarty zapewnił sobie grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Walka o czwarte miejsce toczyło się do samego końca, ale ostatecznie znalazło się w rękach podopiecznych Jacka Magiery.

Przed ostatnią kolejką na czwartym miejscu w PKO Ekstraklasie był Piast Gliwice. Chociaż wydawało się, że podopieczni Waldemara Fornalika nie wypuszczą z rąk tej pozycji i powinni poradzić sobie z Wisłą. Z kolei piąta była Lechia Gdańsk. Wrocławianie musieli więc liczyć na potknięcia obu tych zespołów, aby znaleźć się na miejscu gwarantującym grę w Lidze Konferencji w przyszłym sezonie.

Piękny gol Mączyńskiego

Jak się okazało, to właśnie podopieczni Jacka Magiery w niedzielny wieczór postawili na swoim. Śląsk Wrocław prowadził ze Stalą Mielec od siódmej minuty. Autorem pięknego trafienia okazał się Krzysztof Mączyński, który pięknym strzałem z dystansu otworzył wynik spotkania.

Pod koniec meczu wrocławianie stracili prowadzenie. W doliczonym czasie gry wyrównał bowiem Maciej Jankowski. Ten gol jednak nie odbił się na awansie zespołu – punkty stracili bowiem Piast, Lechia i Zagłębie, czyli zespoły, które mogły zagrozić WKS-owi w walce o europejskie puchary.

Powrót do Europy!

Tym samym Śląsk Wrocław kończy sezon na czwartym miejscu, z 43 punktami na koncie. Drużyna zagra w eliminacjach do pierwszej edycji Ligi Konferencji. Dla zespołu obecnie prowadzonego przez Jacka Magierę jest to powrót do pucharów po sześciu latach.