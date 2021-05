Polska vs Reszta Świata: Debiuty i dobre liczby na koniec sezonu

To koniec! Ostatnia kolejka Ekstraklasy za nami i wiemy już wszystko. Emocji może wielkich emocji, chociaż we Wrocławiu wszyscy drżeli do samego końca. Ostatnie dwie zagadki rozwikłane – Śląsk w pucharach, Stal utrzymana kosztem Podbeskidzia. Jak to wyglądało w liczbach? Zapraszam na ostatnie kolejkowe podsumowanie Polska vs Reszta Świata.

Cracovia – Warta

Chyba jakiś lepszy dzień miał Michał Probierz. Dał zadebiutować Jakubowi Myszorowi(rocznik 20002) oraz wystawił aż… pięciu Polaków. To jeden z najlepszych wyników tego sezonu. Nadal jednak blado wyglądający przy ośmiu biało-czerwonych Warty. Goście wygraną przypieczętowali piąte miejsce na koniec sezonu, a to za sprawą pięknej asysty Łukasza Trałki i równie ładnego gola Makany Baku.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/30

Jagiellonia – Lechia

Mnóstwo kontrowersji w Białymstoku i nieuznany gol dla Lechii w doliczonym czasie gry. Gdyby nie było VAR-u, to gdańszczanie na ostatniej prostej wyprzedziliby Śląska w drodze po puchary. Mogą żałować, bo wcześniej Żarko Udovicić popisał się pudłem sezonu.

Jedni i drudzy rozpoczęli od 6:6 pod kątem gry Polaków. W barwach gospodarzy zadebiutował w Ekstraklasie Jakub Orpik(rocznik 2003).

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/32

Lech – Górnik

Remis na koniec słabego sezonu w wykonaniu obu ekip. Lech Poznań słynący z akademii tym razem wyszedł z… dwoma Polakami w podstawowym składzie Po przerwie było lepiej, ale ewidentnie przyda się “spolszczenie” szatni. Po stronie Górników kilka młodych twarzy, ale chyba ktoś przespał sprawy systemu Pro Junior System, bo w ostatniej kolejce KSG dało się przegonić Wiśle Kraków i straciło 400 tysięcy złotych, jak podaje Weszło.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 8

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/30

Legia – Podbeskidzie

Bez niespodzianki – Podbeskidzie spadło z Ekstraklasy. zrobiło to mając ledwie czterech Polaków w wyjściowym składzie. Trudno też zrozumieć logikę trenera Roberta Kasperczyka, który posadził na ławce najlepszego strzelca drużyny – Kamila Bilińskiego.

Po stronie Legii sporo symbolicznych występów. Z klubem pożegnali się m.in. Radosław Cierzniak, Marko Vesović czy Igor Lewczuk, którzy dostali szansę na ostatnie minuty przy Łazienkowskiej z kibicami.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 10

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 18/32

Piast – Wisła

Wydawało się, że przed Piastem czerwony dywan do pucharów. Jednak Wisła mocno odmieniona po zwolnieniu Petra Hyballi. Biała Gwiazda zagrała znacznie lepiej niż w ostatnich tygodniach, a dodatkowo Piotr Starzyński na koniec sezonu został najmłodszym strzelcem gola minionych rozgrywek Ekstraklasy – rocznik 2004. Drużyna Waldemara Fornalika może mocno żałować, bo mieli czwarte miejsce na wyciągnięcie ręki.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 13

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/30

Pogoń – Raków

Mecz dwóch medalistów padł łupem wicemistrza. Najbardziej może cieszyć fakt, że stało się to przy dużym udziale Polaków na boisku. Aż 14. biało-czerwonych wyszło na murawę w Szczecinie. To wszystko przy udziale kibiców na dwóch nowych trybunach obiektu przy Twardowskiego. Pogoń przegrała, ale jedynego gola dla nich strzelił Adam Frączczak, dla którego to był pożegnalny mecz w barwach Portowców.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/32

Śląsk – Stal

Kapitalny gol Krzysztofa Mączyńskiego zapewnił awans do pucharów Śląskowi. Niewiele jednak brakowało, by pudło Roberta Picha z doliczonego czasu gry obróciło się przeciwko wrocławianom. Po tym meczu świętowali jedni i drudzy, bo Stal utrzymała się w lidze z Włodzimierzem Gąsiorem za sterami.

Warto wspomnieć, że aż czternastu naszych piłkarzy rozpoczęło mecz, a skończyło o jednego więcej. Ponadto dwa polskie gole, czyli scenariusz niemal idealny.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 14

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 19/29

Wisła Płock – Zagłębie

Zagłębie miało walczyć o puchary, a dostało potężne lanie od zespołu, który przed chwilą walczył o utrzymanie. Cztery polskie gole w meczu, gdzie obcokrajowcy stanowili marginalne role. Warto wspomnieć o trzech debiutach ekstraklasowych w tym spotkaniu. Bartłomiej Gradecki i Bartosz Zynek po stronie gospodarzy oraz Milan Posmyk u Miedziowych. Co ciekawe Zynek trafił do Płocka… właśnie z Lubina.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 17

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 15

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 23/32

Dwa mecze ratują wynik

Na koniec także udała się kolejka, w której Polacy strzelali więcej. To głównie zasługa dwóch meczów. Przede wszystkim tego w Płocku, gdzie wszystkie cztery bramki dla Wisły strzelali nasi oraz we Wrocławiu, gdzie było 2:0 na korzyść biało-czerwonych. Dobry akcent na koniec sezonu!