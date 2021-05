Josip Juranović znalazł się w kadrze Chorwacji na Euro 2020. Tym samym piłkarz Legii Warszawa po raz pierwszy w karierze może zagrać na wielkim turnieju.

Dobra postawa w mistrzowskim sezonie

25-latek może być zadowolony ze swojego debiutanckiego sezonu w Legii Warszawa. Choć jego początki nie należały do najłatwiejszych, z czasem stał się ważną postacią zespołu, jak i całej ligi. Od początku rozgrywek Chorwat wystąpił w 26 meczach ligowych, zdobywając jednego gola i zaliczając osiem asyst. Można powiedzieć, że jego wkład w mistrzostwo Polski Legionistów okazał się spory.

Piłkarz Legii pojedzie na Euro 2020

Dzięki dobrym występom w barwach Legii, Josip Juranović w ostatnich miesiącach stał się etatowym reprezentantem Chorwacji. Od listopada ubiegłego roku opuścił zaledwie jedno spotkanie w zespole prowadzonym przez Zlatko Delicia. Dlatego też powołanie na Euro 2020 dla piłkarza wydawało się formalnością.

Koniec końców, 25-latek znalazł się w składzie wicemistrzów świata na najbliższy międzynarodowy turniej. O miejsce w wyjściowej jedenastce powalczy z piłkarzem Atletico Madryt Sime Vrslajko. Ostatnio to jednak Legionista cieszył się większym zaufaniem selekcjonera. Jego konkurent do miejsca w składzie przez długi czas zmagał się bowiem z kontuzją i potrzebował czasu, by wrócić do optymalnej formy.

Do tej pory Josip Juranović jeszcze nie wystąpił na wielkim turnieju, dlatego też Euro 2020 będzie jego pierwszą okazją do tego. Chorwacja w fazie grupowej mistrzostw Europy zmierzy się z Anglią, Czechami i Szkocją.

Fot: Legia.com