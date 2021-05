Chelsea – Leicester 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (18.05.2021)

W Premier League na dwie kolejki przed ko艅cem nie znamy jeszcze dru偶yn, kt贸re zagraj膮 w przysz艂ym sezonie Ligi Mistrz贸w. Pewny swojego udzia艂u w najbardziej presti偶owych rozgrywkach Europy jest, opr贸cz mistrzowskiego Manchesteru City, Manchester United. Dwa kolejne miejsca to spora niewiadoma, bowiem Leicester, Chelsea oraz Liverpool nie zamierzaj膮 sk艂ada膰 broni. Jak zako艅czy si臋 dzisiejsza potyczka Lis贸w z The Blues?

Chelsea – Leicester zapowied藕 (wtorek, 21:15)

Ostatnie mecze nie posz艂y po my艣li Chelsea, co mo偶e oznacza膰 dla nich spore problemy w kontek艣cie postrzegania ca艂okszta艂tu pracy Thomasa Tuchela. The Blues ulegli bowiem w meczu ligowym Arsenalowi, a tak偶e w finale FA Cup Leicester. Trzy spotkania, kt贸re pozosta艂y do rozegrania Chelsea b臋d膮 niezwykle istotne, bowiem powalcz膮 oni o zaj臋cie miejsca w top 4 oraz o wygran膮 w Lidze Mistrz贸w.

Leicester jest na pewno w dobrych nastrojach po wygranej w Pucharze Anglii. Ekipa Lis贸w nabra艂a pewno艣ci siebie pokonuj膮c swojego dzisiejszego rywala i mo偶e z optymizmem podchodzi膰 do wieczornej potyczki. Poprzednie spotkania w Premier League to niezwykle wa偶ne zwyci臋stwo z Manchesterem United, a tak偶e utraty punkt贸w z Newcastle i Southampton. Ekipa Brendana Rodgersa musi powalczy膰 o jak najlepszy wynik, gdy偶 w ostatniej kolejce mierzy膰 b臋d膮 si臋 z czo艂ow膮 dru偶yn膮 czyli Tottenhamem.

Chelsea – Leicester przewidywane sk艂ady

Chelsea:聽Mendy; James, Zouma, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Pulisic

Leicester:聽Schmeichel; Castagne, Fofana, Soyuncu; Albrighton, Tielemans, Ndidi, Thomas; Perez, Maddison; Vardy

Chelsea – Leicester kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Chelsea, kurs: 1.80

remis, kurs: 3.70

zwyci臋stwo Leicester, kurs: 5.20

Chelsea – Leicester fakty meczowe

Chelsea 3 mecze bez czystego konta

Chelsea poni偶ej 2,5 gola w 9/10 ostatnich mecz贸w

Leicester BTTS w 4/5 ostatnich mecz贸w

W meczach bezpo艣rednich poni偶ej 2,5 gola w 6/7 ostatnich

Chelsea – Leicester nasze typy

Spodziewamy si臋 bardzo wyr贸wnanego i podobnego meczu do tego z soboty. Leicester mo偶e zadowoli膰 si臋 dzi艣 jednym punktem, podczas gdy dla Chelsea zwyci臋stwo jest niezwykle potrzebne. Liverpool czyha bowiem na potkni臋cie kt贸rejkolwiek z tych dru偶yn i mo偶e ju偶 niebawem przesun膮膰 si臋 do top 4 ich kosztem. Przewidujemy pi艂karskie szachy i niewielk膮 liczb臋 bramek.

Chelsea 鈥 Leicester | Typ: Leicester powy偶ej 10,5 faulu @1.60 BETFAN

Chelsea 鈥 Leicester | Typ: Poni偶ej 2,5 gola @1.72 BETFAN