Newcastle United – Sheffield United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (19.05.2021)

Pojedynek Newcastle z Sheffield będzie starciem zespołów, które w tym momencie grają już zupełnie o nic. Która z drużyn odniesie dzisiaj wygraną i powiększy swój dorobek punktowy?

Newcastle United – Sheffield United zapowiedź (środa, 19:30)

Piłkarze Newcastle dzięki bardzo dobrej grze w kwietniu, nie muszą już martwić się o swój los. Zespół co prawda zajmuje obecnie 17. Miejsce w tabeli z przewagą 2 punktów nad strefą spadkową, jednak nie ma co się oszukiwać, celem na ten sezon było dla Srok utrzymanie się. Gospodarze w ostatniej kolejce napędzili stracha samemu Manchesterowi City, mecz z mistrzami kraju zakończył się porażką ekipy z St. James’ Park wynikiem 3:4. Nikt jednak nie spodziewał się, że zespół będzie w stanie postawić się tak mocnemu rywalowi. Co więcej we wcześniejszym meczu ekipa Bruce’a pokonała faworyzowane Leicester wynikiem 4:2. Newcastle nie zachowało czystego konta już od 9 spotkań. W 6 z 7 poprzednich meczach tej drużyny, oba zespoły strzelały gola.

Sheffield niestety żegna się z Premier League. Zespół w tym sezonie zdecydowanie odstawał od reszty stawki, o czym świadczy aż 6 punktów straty do przedostatniego West Bromu. Goście przegrali w tym sezonie aż 28 spotkań – o 8 więcej niż drugi najgorszy w tej statystyce zespół w lidze. Sheffield nieoczekiwanie pokonało w poprzedniej kolejce Everton wynikiem 1:0. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż goście w 8 z 10 wcześniejszych spotkaniach pierwsi tracili gola.

Newcastle United – Sheffield United przewidywane składy

Newcastle United: Dubravka; Krafth, Fernandez, Dumett; Murphy, Willock, Shelvey, Almiron, Ritchie; Joelinton, Saint-Maximin

Sheffield United: Ramsdale; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Osborn, Norwood, Fleck, Stevens; Jebbison, McGoldrick

Newcastle United – Sheffield United kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Newcastle: 1.75

remis: 3.95

zwycięstwo Sheffield: 4.75

Newcastle United – Sheffield United fakty meczowe

Newcastle nie zachowało czystego konta od 9 spotkań.

W 6 z 7 ostatnich meczach Newcastle, obie drużyny strzelały gola.

Sheffield traciło pierwsze gola w 8 z 10 wcześniejszych meczach.

Newcastle United – Sheffield United nasze typy

Nic nie wskazuje by ten mecz miał być wybitnym widowiskiem. Żadna z drużyn nie gra już o cokolwiek, dlatego ciężko spodziewać się po tym starciu fajerwerków. Stawiamy dzisiaj na BTTS oraz na niższe posiadanie piłki graczy Newcastle.

Newcastle United – Sheffield United | Typ: BTTS @1.70 BETFAN

Newcastle United – Sheffield United | Typ: Newcastle poniżej 50,5% posiadania piłki @1.87 BETFAN