Crystal Palace – Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (19.05.2021)

Bardzo interesuj膮ce powinno by膰 spotkanie w 艣rodowy wiecz贸r w Londynie. Crystal Palace podejmie na w艂asnym obiekcie Arsenal, kt贸ry ma ochot臋 na czwarte zwyci臋stwo ligowe z rz臋du. Gospodarze jednak b臋d膮 chcieli wygra膰 z lokalnym rywalem i tym bardziej b臋d膮 zmobilizowani 偶eby tego dokona膰, bo fani b臋d膮 ogl膮dali ten mecz z trybun. Jednak偶e bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 wygranej go艣ci i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e ka偶dy inny wynik ni偶 zwyci臋stwo Arsenalu b臋dzie dla wielu ekspert贸w zaskoczeniem.

Crystal Palace – Arsenal zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania utrzymali si臋 w lidze bez wi臋kszych problem贸w. Taki by艂 cel minimum na ten sezon i na pewno fani Crystal Palace nie mog膮 by膰 bardzo rozczarowani wynikami swoich ulubie艅c贸w. Na pewno oczekiwania s膮 wi臋ksze, ale kibice dobrze wiedz膮 jakim sk艂adem dysponowa艂 trener gospodarzy i ci臋偶ko oczekiwa膰 od tej grupy zawodnik贸w wielkich rzeczy. Mimo wszystko dzisiejsze derbowe spotkanie b臋dzie dla Crystal Palace wa偶ne, bo na pewno gracze tej ekipy b臋d膮 chcieli wygra膰 na oczach swoich fan贸w.

Kanonierzy wygrali za to swoje trzy ostatnie ligowe mecze, ale nawet ta 艣wietna ko艅c贸wka sezonu nie zma偶e wcze艣niejszych 鈥瀌okona艅鈥 go艣ci. Arsenal gra艂 w tym roku s艂abo i tegoroczne rozgrywki s膮 dla nich bardzo s艂abe. Mimo wszystko Mikel Arteta wierzy, 偶e jego gracze poka偶膮 si臋 w tych dw贸ch ostatnich meczach sezonu z dobrej strony i dadz膮 swoim fanom troch臋 rado艣ci.

Crystal Palace – Arsenal przewidywane sk艂ady

Crystal Palace:聽Guaita; Ward, Kouyate, Dann, Mitchell; Ayew, Riedewald, Schlupp, Eze; Zaha, Benteke

Arsenal:聽Leno; Chambers, Holding, Mari, Tierney; Partey, Elneny; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang

Crystal Palace – Arsenal kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Arsenal. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.52. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Crystal Palace 鈥 Arsenal, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.60. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.25.

Crystal Palace – Arsenal fakty meczowe

Go艣cie s膮 niepokonani od 4 spotka艅.

Go艣cie wygrali swoje trzy ostatnie ligowe mecze.

Gospodarze nie przegrali z Arsenalem od 5 spotka艅.

Crystal Palace – Arsenal nasze typy

Go艣cie nie bez powodu s膮 faworytami bukmacher贸w do wygrania tego meczu. Gospodarze chc膮 ju偶 raczj dogra膰 ten sezon, a Kanonierzy w ostatnich meczach tych rozgrywek graj膮 na naprawd臋 wysokim poziomie i pokazuj膮 si臋 z bardzo dobrej strony. Arsenal wygra艂 swoje trzy ostatnie ligowe mecze i Mikel Arteta ma na pewno nadziej臋 na to, 偶e jego gracze zako艅cz膮 sezon z pi臋cioma wygranymi z rz臋du. Do tego jest jednak daleka droga, ale w derbach Londynu powinni dzisiaj okaza膰 si臋 lepsi.

Crystal Palace 鈥 Arsenal | Typ: Arsenal wygra i powy偶ej 2.5 goli @2.12 BETFAN

Crystal Palace 鈥 Arsenal | Typ: Powy偶ej 1 bramki, powy偶ej 3 偶贸艂tych kartek, powy偶ej 8 rzut贸w ro偶nych @5.50 BETFAN