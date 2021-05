Rayo Vallecano – Real Oviedo 🇪🇸 Typy, kursy (20.05.2021)

Walczące o baraże Rayo Vallecano podejmie dzisiaj Real Oviedo. Goście są drużyną, którą ciężko ostatnio pokonać. Czy gospodarze wejdą na wyżyny umiejętności i powalczą o komplet punktów?

Rayo Vallecano – Real Oviedo zapowiedź (czwartek, 21:00)

Rayo słabą końcówką sezonu mocno skomplikowało swoją sytuację w tabeli. Zespół w ostatniej kolejce, dzięki wygranej wynikiem 2:1 nad Fuenlabradą przerwał serię aż 5 spotkań bez wygranej (3 remisy oraz 2 porażki). Gdyby nie tak słabe wyniki, Rayo mogłoby być nawet i w top 4. Zespół bowiem ma na swoim koncie 61 punktów i zajmuje 7 lokatę. Na miejscu 6. – gwarantującym grę w barażach znajduje się Sporting Gijon, który zgromadził do tej pory tyle samo punktów co piłkarze Rayo. Aż 3 z 4 ostatnich pojedynków Rayo Vallecano z Realem Oviedo kończyły się remisami.

Real Oviedo niestety nie ma już szans na awans. Goście zdobyli w tym sezonie 50 punktów, co z kolei przełożyło się na 10 miejsce w tabeli. Ekipa z Oviedo gra ostatnio naprawdę nieźle, w 5 poprzednich spotkaniach zespół zanotował 3 wygrane, remis oraz porażkę. Co więcej Real Oviedo nie przegrał żadnej z 4 poprzednich konfrontacji z Rayo Vallecano. W 5 ostatnich pojedynkach między tymi drużynami, aż czterokrotnie obie ekipy strzelały gola. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mecze Realu Oviedo nie obfitują w gole. W 8 z 10 ostatnich meczach tej ekipy padały maksimum 2 gole.

Rayo Vallecano – Real Oviedo przewidywane składy

Rayo Vallecano: Dmitrievski; Fran Garcia; Catena Marugan; Saveljich; Advincula; Garcia; Comesana; Valentin; Isi; Trejo; Quasmi

Real Oviedo: Femenias; Grippo; Arribas; Ahijado Quintana; Jimmy Suarez; Tejera; Sanchez; Leiva; Sangalli; Rodri

Rayo Vallecano – Real Oviedo kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Rayo: 1.67

remis: 3.40

zwycięstwo Realu: 6.35

Rayo Vallecano – Real Oviedo fakty meczowe

Real Oviedo nie przegral żadnego z 4 ostatnich meczów przeciwko Rayo.

Aż 3 z 4 ostatnich starć między tymi ekipami kończyły się remisem.

W 8 z 10 ostatnich meczach Realu padały maksimum 2 gole.

Rayo Vallecano – Real Oviedo nasze typy

Rayo walczy co prawda o baraże, jednak gospodarze nie znajdują się ostatnio w dobrej formie. Real z kolei gra naprawdę nieźle, do tego trzeba również wziąć pod uwagę fakt, iż to goście prezentują się lepiej w bezpośredniej rywalizacji miedzy tymi ekipami. Stawiamy na Real Oviedo z podpórką oraz under 2.5 gole w meczu.

Rayo Vallecano – Real Oviedo | Typ: X2 @2.20 BETFAN

Rayo Vallecano – Real Oviedo | Typ: under 2.5 gole @1.55 BETFAN