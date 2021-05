Polacy w Serie A. Rozliczamy rodaków #59

Już tylko jedna kolejka została do zakończenia sezonu 2020/2021 włoskiej ekstraklasy. My powrócimy jeszcze do dwóch poprzednich serii gier, by ocenić, jak zaprezentowali się polscy piłkarze. Czy w gronie naszych przedstawicieli są zawodnicy, którzy mogą być zadowoleni z 36. i 37. kolejki? Sprawdźmy!

W ostatniej odsłonie naszego cyklu wyróżniliśmy przede wszystkim Piotra Zielińskiego, który zanotował bardzo dobry występ przeciwko Spezii. O postawie reszty graczy można przeczytać pod poniższym linkiem.

Łukasz Skorupski – Bologna

Bez większych emocji Bologna kończy sezon 2020/2021. Być może z tego powodu szkoleniowiec zespołu z Bolonii podjął decyzję, by dać szansę drugiemu golkiperowi. W dwóch ostatnich meczach zagrał 21-letni Federico Ravaglia, który wpuścił w tych spotkaniach cztery gole. Poczynania swoich kolegów z drużyny Łukasz Skorupski obserwował z ławki rezerwowych.

Rozegrane minuty: 0/180

Nasza ocena: brak