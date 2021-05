Atletico Madryt po siedmiu latach znów zostało mistrzem Hiszpanii. Podopieczni Diego Simeone w ostatniej kolejce sezonu pokonali 2:1 Real Valladolid, zapewniając sobie triumf w rozgrywkach.

Zacięta walka o mistrzostwo Hiszpanii

Dla hiszpańskich potentatów kończący sezon był trudnym wyzwaniem. Piłkarze Barcelony i Realu Madryt ze względu na udział w Lidze Mistrzów, wróciły z urlopów później, mając już na samym początku trudności w walce o mistrzostwo. Początkowo tę sytuację wykorzystywał Real Sociedad, aczkolwiek z czasem z zespołu “Txuri-urdin” para zaczęła schodzić. Wówczas jednak pierwszoplanowym bohaterem stało się Atletico, które mimo trudniejszych momentów w sezonie, nie pozwoliło na końcowy triumf Realu, Barcelony czy nawet Sevilli, która przez długi czas była w grze o trofeum La Ligi.

Na finiszu rozgrywek to jednak “Los Colchoneros” okazali się zespołem najbardziej zdeterminowanym. Po 37. kolejce podopieczni Diego Simeone wciąż jednak nie byli na sto procent pewni końcowego trofeum. Zespół miał dwa punkty przewagi nad Realem Madryt, ale w razie zwycięstwa “Królewskich z Villarrealem, Atletico musiało po prostu wygrać, żeby odnieść triumf w rozgrywkach.

Drugie mistrzostwo pod wodzą Simeone

Mecz z Realem Valladolid okazał się jednak dla zespołu z Madrytu trudniejszy niż oczekiwano. Do przerwy to rywale Atletico prowadzili bowiem 1:0 po trafieniu Oscara Plano. Po przerwie jednak najpierw w 57. minucie gola strzelił Angel Correa, a następnie bramkę ustalającą wynik meczu zdobył Luis Suarez. Tymczasem Real Madryt wygrał 2:1 z Villarrealem, ale nie miało to już wpływu na końcowe losy sezonu. “Królewscy” po prostu umocnili się na drugiej lokacie.

Tym sposobem Atletico Madryt zdobyło swoje jedenaste mistrzostwo Hiszpanii w historii. Po raz drugi zespół sięgnął po trofeum La Ligi pod wodzą Diego Simeone – wcześniej miało to miejsce w sezonie 2013/2014.