Lille mistrzem Francji! Przełamana hegemonia PSG

Lille w ostatniej kolejce potwierdziło mistrzowskie aspiracje. Podopieczni Christophe’a Galtiera pokonali Angers, zapewniając sobie mistrzostwo Francji.

Walka o mistrzostwo Francji w tym sezonie była zacięta do ostatniej kolejki. Przed meczem z Angers Lille prowadziło, gromadząc 80 punktów na koncie, o dwa więcej niż drugie PSG. Z kolei “Les Parisiens” liczyli na potknięcie rywali, a francuskie media z góry przypisywały zespołowi trzy punkty w starciu z walczącym o utrzymanie Stade Brestois.

Wszystko wyjaśniło się w 45 minutach

To jednak kibice klubu z miasta położonego niedaleko belgijskiej granicy po niedzielnym wieczorze mogą mieć powody do świętowania. Zespół już w pierwszej połowie udowodnił swoje mistrzowskie aspiracje. Już w 10. minucie wynik otworzył śledzony przez skautów europejskich gigantów Jonathan David. Z kolei w doliczonym czasie pierwszej połowy podwyższył Burak Yilmaz. Chociaż po golu Angelo Fulginiego ich rywale zdobyli bramkę kontaktową w doliczonym czasie meczu, to nie wystarczyło.

Również Paris Saint-Germain w ostatniej kolejce zdobyło trzy punkty, wygrywając ze Stade Brestois 2:0. W zwycięstwie nie przeszkodził nawet zmarnowany przez Neymara rzut karny w 19. minucie. Koniec końców, to jednak “Mastify” znajdowały się przed tym meczem na ligowym “pole position” i zapewniły sobie mistrzostwo Francji.

Pierwsze mistrzostwo od dziesięciu lat

Tym samym, Lille po raz czwarty w historii sięgnęło po ligowe trofeum. Po raz ostatni miało to miejsce w sezonie 2010/2011. “Mastify” przerwały tym sposobem przerwały mistrzowską serię PSG, która trwała od trzech sezonów.

Po wynikach w ostatniej kolejce, awans do Ligi Mistrzów z Ligue 1 wywalczyli Lille i Paris Saint-Germain. Monaco zagra w eliminacjach do europejskiej elity, a Olympique Lyon i Marsylia będą walczyć o kwalifikację do fazy grupowej Ligi Europy. Z kolei rzutem na taśmę, udział w Lidze Konferencji zapewniło sobie Rennes.