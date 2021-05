Euro z LV BET – ŁĄCZY NAS PASJA!

11 czerwca rozpocznie się najważniejsza impreza piłkarska tego roku – Euro 2020. A już od dziś w telewizji możecie zobaczyć spot reklamowy bukmachera LV BET Zakłady Bukmacherskie, który na najbliższe tygodnie naznaczone mistrzostwami Europy przygotował dla Was mnóstwo promocji, konkursów i… prezentów!

Euro 2020 to zdecydowanie najważniejszy turniej piłkarski tego roku. Z powodu pandemii koronawirusa impreza została przesunięta o 12 miesięcy, ale teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, by emocjonować się wyjątkowymi meczami, podziwiać w akcji najlepszych zawodników świata i oglądać najpiękniejsze gole, a z LV BET jeszcze lepiej przygotujecie się na to piłkarskie święto.

Kampania “Łączy Nas Pasja” ma swój początek wraz z publikacją spotu, będzie on emitowany we wszystkich sportowych telewizjach. Choć często różni nas wiele, to łączy nas pasja. W tym przypadku pasja do sportu. Informacja o sponsorowaniu oparta jest o aktywację umowy sponsoringowej z Wisłą Kraków. Za realizację odpowiada Flashback-Video, za scenariusz zespół marketingu LV BET oraz Flashback-Video, muzyka została napisana na zamówienie.

Premiera spotu oznacza jednocześnie symboliczny start przygotowań do mistrzostw Europy, które wraz z LV BET będą nie mniej pasjonujące, niż sam turniej! Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem meczu otwarcia będziecie mogli skorzystać bowiem z szeregu promocji specjalnych i ofert dedykowanych na ten turniej. Dla swoich klientów bukmacher przygotował także dedykowany terminarz, który będzie towarzyszył im przez całe EURO 2020.

Zgrupowanie: Przygotuj się na emocje

Zgrupowanie jest nieodłącznym elementem przygotowań do każdej dużej imprezy i nie inaczej jest w tym przypadku. Dlatego też LV BET zorganizował zgrupowanie dla swoich klientów, a najważniejsze promocje oraz oferty zgromadzone zostały w jednym miejscu w serwisie internetowym bukmachera. Jest to doskonała baza wypadowa do obstawiania i zabawy w LV BET jeszcze przed 11 czerwca, czyli startem europejskiego czempionatu.

Fantasy Kadra

Jedną z absolutnych nowości na rynku bukmacherskim jest wprowadzenie oferty Fantasy Kadra, w której każdy gracz może typować swoich kandydatów do pierwszego składu reprezentacji Polski na pierwszy mecz Euro (ze Słowacją). Teraz, gdy selekcjoner Paulo Sousa ogłosił wąską listę powołanych naturniej, zabawa ta nabrała dodatkowego smaku. Kto 14 czerwca w Sankt Petersburgu znajdzie się w podstawowej jedenastce „biało-czerwonych”?

Oferta specjalna

W ciągu najbliższych dni w ofercie LV BET na mistrzostwa Europy pojawi się też szereg zakładów specjalnych na poszczególne mecze i grupy. Dodatkowo dzień przed rozpoczęciem Mistrzostw wystartuje dedykowana promocja już pod same mistrzostwa oraz wyjątkowa edycja LV TYPERA, którego bukmacher jest sponsorem. Choć Euro 2020 to impreza stricte piłkarska, to LV BET nie zapomina także o swoich esportowych graczach, dla których także przygotował wiele atrakcji.