Oficjalnie: Zinedine Zidane odszedł z Realu Madryt

Zinedine Zidane po raz drugi w karierze trenerskiej podjął decyzję o odejściu z Realu Madryt. Klub poinformował o tym ruchu Francuza na oficjalnej stronie.

Druga przygoda Zinedine’a Zidane’a w roli szkoleniowca zespołu Realu Madryt nie obfitowała w sukcesy tak, jak pierwsza. Tym razem Francuz nie wygrał z podopiecznymi Ligi Mistrzów, aczkolwiek w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo, dzięki świetnej serii zespołu w końcówce rozgrywek. W kampanii 2020/2021 wszystkie trofea przeszły jednak “Królewskim” koło nosa. Chociaż drużyna do ostatniej kolejki miała szansę na zwycięstwo w La Lidze, musiała liczyć na potknięcie Atletico, do czego nie doszło. Tym samym “Los Blancos” pozostało zadowolić się drugim miejscem na koniec sezonu.

Kolejne pożegnanie Zidane’a z Realem

Jeszcze przed zakończeniem rozgrywek mówiło się o tym, że z klubem może się pożegnać Zinedine Zidane. Ostatecznie, trener samodzielnie podjął decyzję o odejściu, o czym poinformował Real Madryt w oficjalnym komunikacie.

– Real Madryt informuje, że Zinedine Zidane postanowił zakończyć swój obecny etap jako trener naszego klubu. Nadszedł czas, by uszanować jego decyzję i okazać pełne uznanie dla jego profesjonalizmu, poświęcenia i pasji przez te wszystkie lata i dla tego, co reprezentuje jego postać dla Realu Madryt – można przeczytać na stronie klubu.

Kto będzie następcą Zidane’a? Do tej pory faworytem dziennikarzy był Massimiliano Allegri, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że obejmie on posadę szkoleniowca Juventusu. Wysoko stały również kursy na wybór byłego piłkarza “Królewskich”, Raulu.