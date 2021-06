🇧🇷 Brazylia – Ekwador 🇪🇨 Typy, kursy (05.06.2021)

Mecz na szczycie eliminacji w Ameryce Po艂udniowej. Brazylia – Ekwador czyli spotkanie pierwszej z trzeci膮 dru偶yn膮 w tabeli. Oczywi艣cie faworytem b臋d膮 Canarinhos, ale mo偶emy oczekiwa膰 ciekawego meczu w Porto Alegre.

Brazylia – Ekwador zapowied藕 (sobota, 02:30)

W poprzednich eliminacjach Canarinhos sko艅czyli z dorobkiem 41 punkt贸w, b臋d膮c ponad dwa razy lepszymi od Ekwadoru(20). Teraz przewaga to zasi臋g jednego meczu, ale mowa o spotkaniu na szczycie. Przede wszystkim respekt budzi liczba strzelanych goli przez jednych i drugich. 艢rednia po trzy sztuki na mecz. Brazylia nabi艂a j膮 z Boliwi膮 i Peru – 5:0 i 4:2, a potem dorzuci艂a mniejsze wygrane z Wenezuel膮 i Urugwajem 1:0 i 2:0.

Z kolei kadra El Tri ponios艂a tylko jedn膮 pora偶k臋. Jednak trudno mie膰 pretensje o 0:1 z Argentyn膮. Potem jednak przysz艂a dobra seria i mn贸stwo strzelanych goli. 4:2 z Urugwajem i 6:1 z Kolumbi膮 u siebie to po prostu majstersztyki. W ko艅cu mowa o czo艂owych ekipach kontynentu, kt贸re potrafi膮 ogrywa膰 wysoko notowane ekipy z Europy. Do tego cenny wyjazdowy triumf w boliwijskich g贸rach – 3:2. Po czterech kolejkach wi臋c dobra pozycja wyj艣ciowa do walki o miejsca w TOP4, kt贸re gwarantuj膮 bezpo艣redni awans do mundialu w Katarze.

Brazylia – Ekwador kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Brazylia wygra, kurs: 1,30

Ekwador wygra, kurs: 10,00

Remis, kurs: 5,60

Brazylia – Ekwador fakty meczowe

Brazylia prowadzi w strefie CONMEBOL z kompletem 12 punkt贸w

Ekwador po pora偶ce z Argentyn膮 na inauguracje, wygra艂 trzy kolejne mecze

Ostatni mecz pomi臋dzy tymi dru偶ynami w ramach eliminacji mia艂 miejsce w 2017 roku. Wtedy – tak偶e w Porto Alegre – Brazylia wygra艂a 2:0.

Brazylia – Ekwador typy

Dwie opcje, kt贸re siebie nie wykluczaj膮. Brazylia powinna wygra膰 i liczymy na taki triumf w stylu 3:1, mo偶e 4:2. W ka偶dym razie gospodarze minimum trzy gole, a go艣cie chocia偶 jednego i oba zak艂ady wejd膮.

Typ: Brazylia powy偶ej 2,5 @ 2,20 TOTALbet

Typ: Obie strzel膮 @ 2,15 TOTALbet