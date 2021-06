🇩🇪 Niemcy – Dania 🇩🇰 Typy, kursy (02.06.2021)

W 艣rodowy wiecz贸r zobaczymy ciekawe starcie reprezentacji Niemiec z reprezentacj膮 Danii. Obie ekipy przygotowuj膮 si臋 do Euro 2020 i b臋d膮 testowa膰 rozwi膮zania taktyczne. Spotkanie zapowiada si臋 bardzo ciekawie i mo偶emy spodziewa膰 si臋 sporych emocji, jak na mecz towarzyski. Kto oka偶e si臋 lepszy?

Niemcy – Dania zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Niemcy w ostatnich miesi膮cach mieli swoje problemy, kt贸re objawia艂y si臋 g艂贸wnie s艂ab膮 postaw膮 bloku defensywnego. Pora偶ka w Lidze Narod贸w z Hiszpani膮 0:6, czy te偶 w eliminacjach do mistrzostw 艣wiata z Irlandi膮 P贸艂nocn膮 stanowi膮 niema艂e niespodzianki. Nasi zachodni s膮siedzi maj膮 k艂opoty z koncentracj膮 w formacji obronnej i trac膮 bramki nawet ze s艂abszymi ekipami. Joachim Loew b臋dzie mia艂 ci臋偶ki orzech do zgryzienia przed zbli偶aj膮cym si臋 wielkimi krokami Euro.

Du艅czycy prezentuj膮 si臋 w ostatnim czasie naprawd臋 bardzo dobrze. W swoich ostatnich dziesi臋ciu spotkaniach zanotowali a偶 osiem zwyci臋stw i jeden remis, Jedyn膮 pora偶k膮 by艂a potyczka z bardzo mocn膮 reprezentacj膮 Belgii. Je艣li tego by艂oby ma艂o, to zgromadzili oni na swoim koncie a偶 10 punkt贸w, co przy takich rywalach jak w艂a艣nie Belgia, czy Anglia jest 艣wietnym osi膮gni臋ciem. Pocz膮tek eliminacji do mistrzostw 艣wiata r贸wnie偶 wypad艂 w ich przypadku znakomicie 鈥 komplet zwyci臋stw i bilans bramkowy 14:0 musz膮 robi膰 ogromne wra偶enie.

Niemcy – Dania przewidywane sk艂ady

Niemcy:聽Neuer; Klostermann, Ginter, Hummels, Can; Goretzka, Kimmich, Kroos; Gnabry, Muller, Sane

Dania:聽Schmeichel; Wass, Kjaer, Andersen, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Eriksen, Olsen; Braithwaite

Niemcy – Dania kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Niemiec, kurs: 2.15

remis, kurs: 3.45

zwyci臋stwo Danii, kurs: 3.39

Niemcy – Dania fakty meczowe

Powy偶ej 2,5 gola w 4/5 ostatnich mecz贸w obu dru偶yn

Niemcy 3 ostatnie mecze bez czystego konta

Dania 9 ostatnich mecz贸w bez czystego konta

Niemcy – Dania nasze typy

Mecz zapowiada si臋 emocjonuj膮co i spodziewamy si臋 sporych emocji. Obie dru偶yny traci艂y w swoich ostatnich spotkaniach sporo bramek i typujemy dzi艣 gole z obu stron.

Niemcy 鈥 Dania | Typ: BTTS @1.69 BETFAN

Niemcy 鈥 Dania | Typ: Powy偶ej 2,5 gola @1.82 BETFAN