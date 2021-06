Arka Gdynia – Radomiak 🇵🇱 Typy, kursy (05.06.2021)

Nad morzem hit I ligi, kt贸ry mo偶e da膰 awans do Ekstraklasy jednej z dru偶yn. Arka Gdynia – Radomiak zapowiada si臋 bardzo ciekawie, bo jedni i drudzy graj膮 o najwi臋ksz膮 stawk臋.

Arka Gdynia – Radomiak zapowied藕 (sobota, 12:40)

Przed nami przedostatnia kolejka pierwszoligowych rozgrywek. Arka Gdynia ma jeszcze iluzoryczne szans臋 na bezpo艣redni awans do Ekstraklasy, natomiast Radomiak mo偶e go przyklepa膰 po tym weekendzie. Co si臋 musi zdarzy膰? Musz膮 powi臋kszy膰 przewag臋 nad GKS-em Tychy po 33. kolejce. Kr贸tko m贸wi膮c osi膮gn膮膰 lepszy rezultat w Gdyni ni偶 tyszanie w Opolu. Forma zdecydowanie sprzyja w osi膮gni臋ciu celu dru偶ynie Dariusza Banasika. Po pora偶ce u siebie z Bruk-Bet Termalik膮 Nieciecza, teraz znowu przysz艂y trzy wygrane. Dwukrotnie do zera, co te偶 nie dziwi. “Warcho艂y” to zdecydowanie najlepsza defensywa ligi, bo stracili zaledwie 20 goli w 32. meczach!

Arka r贸wnie偶 w super formie, ale w ostatnich dw贸ch spotkaniach chyba “przegrali” walk臋 o drugie miejsce. Remisy z Widzewem i Koron膮 nie zosta艂y zbyt przychylnie przyj臋te w Gdyni. Z drugiej strony chodzi o mecz, w kt贸rym Arka Gdynia odrobi艂a strat臋 trzech goli! Do 63. minuty przegrywali 0:3 w Kielcach, ale p贸藕niej w nieca艂y kwadrans Marcjanik, Roso艂ek i Deja przywr贸cili ekip臋 do gry. Na dzisiaj strata do drugiego Radomiaka wynosi pi臋膰 punkt贸w, co przy dw贸ch meczach do ko艅ca raczej nie daje du偶ych szans na drugie miejsce w ko艅cowej tabeli. Mimo wszystko Arka powinna by膰 jednym z faworyt贸w bara偶y o Ekstraklas臋, patrz膮c na obecn膮 form臋 ich oraz pozosta艂ych ekip.

Arka Gdynia – Radomiak kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Arka wygra, kurs: 2,70

Radomiak wygra, kurs: 2,55

Remis, kurs: 3,20

Arka Gdynia – Radomiak fakty meczowe

Radomiak wygra艂 trzy ostatnie mecze ligowe

Arka nie przegra艂a 10. kolejnych mecz贸w w lidze – 6 zwyci臋stw i 4 remisy

W pierwszym meczu tych ekip pad艂 bezbramkowy remis

Arka Gdynia – Radomiak typy

Otwarty mecz? Z jednej strony tak, ale z drugiej trzeba pami臋ta膰, 偶e wysoka stawka mo偶e tutaj op贸藕ni膰 strzelanie goli. Zaczynamy wi臋c od bezbramkowego remisu do przerwy i podobny wynik na koniec.

Typ: 0:0 do przerwy @ 2,70 TOTALbet

Typ: Remis @ 3,20 TOTALbet