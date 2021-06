Oficjalnie: Arkadiusz Milik nie jedzie na Euro 2020

Arkadiusz Milik nie będzie mógł wystąpić na nadchodzących mistrzostwach Europy. Jak poinformował Polski Związek Piłki Nożnej, uraz wykluczył piłkarza z udziału w turnieju.

Podczas zgrupowania Arkadiusz Milik przeszedł badanie rezonansem. Diagnoza nie okazała się dla niego optymistyczna – u piłkarza wykazano uszkodzenie łąkotki, do którego doszło prawdopodobnie w ostatniej kolejce Ligue 1. Początkowo wydawało się, że reprezentant Polski zdąży dojść do siebie do czasu rozpoczęcia Euro 2020.

“Nie czuł się w 100% gotowy”

Przez dwa ostatnie tygodnie piłkarz przechodził kolejne zabiegi według ściśle ustalonego planu. Decydujący miał się okazać poniedziałkowy trening, który miał wykazać, czy piłkarz jest gotowy do udziału w nadchodzącym turnieju. Jak się okazało, 27-latek wciąż odczuwał ból, a badania potwierdziły, że nie jest jeszcze w pełni sprawny.

W związku z tym Paulo Sousa po konsultacji z lekarzem Jackiem Jaroszewskim oraz samym piłkarzem, podjął decyzję dotyczącą braku powołania dla podopiecznego. – Jak przyznał sam zawodnik, mimo podjętej rehabilitacji, nie czuł się w 100% gotowy, aby móc z pełnym zaangażowaniem rywalizować w turnieju UEFA EURO 2020 – poinformował PZPN na oficjalnej stronie internetowej.

Z komunikatu Polskiego Związku Piłki Nożnej wynika także, że Paulo Sousa nie powoła nikogo w miejsce kontuzjowanego piłkarza. To oznacza więc, że Portugalczyk prawdopodobnie nie skorzysta przed Euro z listy rezerwowej, na której są Rafał Augustyniak, Robert Gumny, Kamil Grosicki i Sebastian Szymański.